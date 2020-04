Bernard Laporte, atual presidente da Federação Francesa de Rugby, deverá ser o novo vice presidente do World Rugby, a federação internacional.

Hoje, o World Rugby publicou a lista de membros nomeados oficialmente para a eleição. Cada candidato a presidente e a vice-presidente precisa ser indicado por uma das federações eleitoras e ser endossado por ao menos uma outra.

Diferentemente da posição de presidente, que tem uma cadeira independente no Conselho do World Rugby (World Rugby Council), o vice presidente é necessariamente um dos membros do Conselho e sua posição não é independente, isto é, o vice presidente segue sendo representante de sua federação no Conselho. Com isso, Laporte seguirá sendo um dos representantes da França.

Os dois candidatos a presidente são o inglês Bill Beaumont e o argentino Agustín Pichot, que concorrerão pelos votos. Laporte apoia Beaumont, mas, por ser o único candidato a vice, poderá trabalhar junto de Pichot caso o argentino seja eleito. Para ser confirmado como o novo vice, Laporte precisa apenas de maioria simples na eleição, isto é, 26 votos.

Laporte vem ganhando destaque nos últimos dias, tendo proposto um Mundial de Clubes.

Como funciona a eleição? Quem vota?

O Conselho do World Rugby (World Rugby Council) é quem elege o presidente e o vice presidente, havendo 51 votos, distribuídos da seguinte maneira:

Países com 3 votos cada: Inglaterra, Gales, Escócia, Irlanda, França, Itália, Argentina, África do Sul, Austrália e Nova Zelândia;

País com 2 votos: Japão;

Países com 1 voto cada: Canadá, Estados Unidos, Uruguai, Geórgia, Romênia, Fiji e Samoa;

Federações com 2 votos cada: Asia Rugby (federação asiática), Oceania Rugby (federação oceânica), Rugby Africa (federação africana), Rugby Europe (federação europeia), Rugby Americas Rugby (federação norte-americana) e Sudamerica Rugby (federação sul-americana); Isto é, países que não têm votos diretos são representados por suas federações continentais. O Brasil é representado apenas pelos 2 votos da Sudamérica Rugby; Para os países e federações com ao menos 2 votos, 1 voto é obrigatoriamente de uma representante do rugby feminino.



O Conselho ainda elege membros para o Comitê Executivo (EXCO), que implementa as medidas votadas pelo Conselho. O EXCO reporta suas ações ao Conselho e seus membros são também membros do Conselho.

Ainda existe no estatuto do World Rugby a Assembleia Geral, reunida a cada dois anos e com participação de todos os países membros do World Rugby. Porém, a Assembleia não elege membros para o Conselho e tem um papel consultivo apenas.