A Liga do Sudoeste Baiano será um evento complementar ao calendário do Ymborés que contará com 3 times de rugby 7s (modalidade olímpica) no ano de 2019, Apaches, Botocudos e Kamakan Chiefs. É esperado pela organização um total de 7 torneios com pelo menos 7 jogos cada até o final do ano. Os times são formados por atletas e ex-atletas do Ymborés.

Para Gabriel Couto, presidente do Ymborés, “é um momento importante para o nosso clube, pois esses eventos vão dar aos nossos atletas um maior ritmo de jogo para a participação no Campeonato Baiano e fazer com que tenhamos muito mais jogos aqui perto de nossa torcida, tenho certeza que será um sucesso em nossa região.”

Os times se preparam para a Liga desde fevereiro desse ano e segundo Victor “Preto”, capitão do Kamakan Chiefs, “É muito boa a proposta de liga, adoramos jogar em casa, como nossos familiares e amigos nos assistindo, além do mais é nova cultura que queremos introduzir na cidade!”, já Haslán, capitão do Apaches diz que “É uma forma diferente e efetiva de desenvolvimento para cada um. Competição sempre tira o melhor do indivíduo, assim todos tendem a se empenhar ao máximo para evoluir no esporte e para ir atrás da vitória.” e Gabriel “Scoonie”, capitão do Botocudos complementa “Além de tornar os jogos muito mais acessíveis para os atletas essa proposta é algo novo e importante em nossa cidade, o rugby conquistense tem muito para crescer com isso.”.

Com apoio da prefeitura de Vitória da Conquista, por meio da Coordenação de Esportes, os jogos da 1ª etapa acontecerão no Estádio Municipal Edvaldo Flores, neste domingo (26), às 15h, com entrada gratuita.