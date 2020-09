Tempo de leitura: 4 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – Foi um fim de semana de destaque para a brasileira Larissa Lima, que atua em um dos principais times da Farah Palmer Cup, o Campeonato Neozelandês de XV feminino, o melhor do mundo.



Jogando pelo Counties Manukau, Larissa fez um dos tries da vitória no clássico de Auckland contra o Auckland, maior campeão neozelandês, em pleno Eden Park. Ruby Tui, destaque das Black Ferns, foi um dos nomes do jogo para Counties Manukau, mas Larissa fez try crucial para a vitória por 36 x 22 ao cruzar o in-goal aos 43′.

Com o resultado, Counties Manukau encostou justamente em Aucklad na briga por um lugar nas semifinais.

Confira o jogo na íntegra entre Auckland e Counties Manukau e os melhores momentos de outras partidas da rodada.









Farah Palmer Cup – Campeonato Neozelandês Feminino

Wellington 67 x 17 Hawke’s Bay

Canterbury 85 x 10 Otago

Taranaki 32 x 29 North Harbour

Bay of Plenty 10 x 21 Waikato

Manawatu 88 x 00 Tasman

Auckland 22 x 36 Counties Manukau

Equipes (Províncias) Apelido Cidade(s) Jogos Pontos Grupo Norte Waikato - Hamilton 3 13 Auckland Storm Auckland 3 12 Counties Manukau Heat Pukekohe 2 11 Bay of Plenty Volcanix Rotorua e Tauranga 2 5 Taranaki Whio New Plymouth 3 5 North Harbour Hibiscus Auckland (Norte) 3 2 Northland Kauri Whangarei 2 1 Grupo Sul Wellington Pride Wellington 2 10 Canterbury - Christchurch 2 10 Manawatu Cyclones Palmerston North 2 5 Otago Spirit Dunedin 2 5 Hawke's Bay Tui Napier 2 0 Tasman Mako Nelson e Blenheim 2 0

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 2 primeiros colocados de cada grupo avançam às semifinais;