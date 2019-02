No próximo dia 23 de fevereiro haverá treino dos bons para a Seleção Brasileira Feminina, que receberá em São Paulo, no CEPEUSP, a Seleção Argentina para um torneio de aquecimento pensando no Sul-Americano da categoria, cuja primeira etapa rolará em abril, em local ainda a ser anunciado. O torneio de abril deverá ser o primeiro de três de um novo circuito feminino, a ser confirmado, que incluiria também o Pré Olímpico em Lima (Peru) em junho e o Torneio Valentin Martinez em Montevidéu (Uruguai) em novembro.

O torneio na USP terá duas equipes do Brasil e uma da Argentina, além do Band Saracens, vice campeão brasileiro. As convocadas para as seleções brasileiras ainda não foram anunciadas.

As Yaras iniciam assim o trabalho de 2019, que tem como desafio também o Hong Kong Sevens de abril, a 2ª divisão mundial, na qual as brasileiras buscarão retornar à elite da Série Mundial de Sevens para a temporada 2019-20.

- Continua depois da publicidade -

Jogos treino:

09h00 – Brasil 2 x Argentina

09h22 – Band Saracens x Brasil 1

11h00 – Brasil 1 x Brasil 2

11h22 – Argentina x Band Saracens

13h00 – Brasil 2 x Band Saracens

13h22 – Brasil 1 x Argentina