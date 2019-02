O Carnaval em Las Vegas será mais empolgante do que o normal. Afinal, a Série Mundial de Sevens retorna nesse feriadão com a 5ª etapa masculina, envolvendo os melhores times do planeta na busca por 4 vagas nos Jogos Olímpicos (Tóquio 2020).

A etapa dos Estados Unidos foi repartida ao longo de 3 dias, de sexta a domingo, com cada seleção fazendo 2 jogos por dia. Todos os jogos poderão ser assistidos ao vivo na página do circuito (clique aqui).

Quais os destaques?

O circuito chegará nesse Carnaval à sua exata metade e a briga tanto pela parte de cima como pela parte de baixo estará cristalina. Em cima, Nova Zelândia, Fiji, Estados Unidos hoje disputam ponto a ponto a liderança, com a África do Sul tendo ficado para trás e agora sendo pressionada urgentemente a ganhar uma etapa. Os insucesso recente dos sul-africanos permitiu a Inglaterra e Austrália encostarem de vez na briga pela 4ª posição (isto é, por vaga em Tóquio 2020).

Já na luta contra o rebaixamento (destinado ao 15º colocado geral), Japão, Gales e Quênia também brigam ponto a ponto pela sobrevivência. Em Las Vegas, a 16ª seleção, a equipe convidada, será o Chile, que vem se focando no sevens e poderá medir agora sua força com os melhores do mundo.

Com isso, o que esperar de cada grupo?

A Nova Zelândia é a grande favorita do Grupo A e dificilmente será alcançada por Canadá, Espanha e Samoa, que prometem uma disputa animada pela 2ª vaga nas quartas de final;

Os All Blacks, que assumiram a liderança geral na etapa passada, têm Sione Molia, líder das estatísticas de performanece da temporada até aqui, e Andrew Knewstubb, o artilheiro de pontos do circuito até o momento;

No Grupo B, os Estados Unidos despontam como os favoritos, sedentos por um título de etapa que até agora não veio. Carlin Isles e o melhor do mundo Perry Baker seguem causando impacto no circuito;

O Grupo B tem ainda a Argentina como favorita à 2ª colocação, com Franco Sabato lutando pela artilharia de tries do circuito. Na concorrência está a França, que vem se destacando nos offloads, e o desesperado Quênia, que faz campanha atípica, mas tem talento para sair da parte de baixo da classificação. Ambos correm por fora pelas quartas de final;

O Grupo C promete ser o mais interessante em Vegas, com Inglaterra e África do Sul ensaiando um duelo de arrepiar. A indisciplina e as lesões frustraram até aqui a campanha sul-africana, enquanto os ingleses cresceram e encostaram na luta pelo G4. Werner Kok, dos Boks, é o líder de tackles da temporada, ao passo que Dan Norton e Tom Mitchell seguem no topo das estatísticas pela Inglaterra;

Japão e Chile fecham o Grupo C, com o Japão buscando um resultado afirmativo em Vegas para largar a lanterna, enquanto o Chile está confiante de que pode aprontar alguma surpresa;

O Grupo D tem Fiji como o favorito ao primeiro lugar e a Austrália como favorita à segunda vaga. Fiji começou forte a temporada e tem o artilheiro de tries da temporada, o mágico Naduva. Fiji é a seleção com mais títulos de etapa até aqui, 2, mas acabou deslizando em Sydney e perdeu a liderança. Já a Austrália vem sendo bastante regular, mas ainda não despontou na temporada;

Gales e Escócia fecham o Grupo D, com os galeses desesperados pelo acúmulo de resultados ruins, que os colocaram na última colocação empatado com o Japão;

Seleção Pontuação total Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Etapa 8 Etapa 9 Etapa 10 Nova Zelândia 76 22 15 17 22 EUA 76 19 19 19 19 Fiji 72 13 22 22 15 África do Sul 57 12 17 15 13 Inglaterra 55 17 13 8 17 Austrália 47 15 10 10 12 Escócia 34 10 10 13 1 Espanha 32 5 12 5 10 Argentina 31 10 8 5 8 Samoa 30 8 7 12 3 Canadá 25 5 5 10 5 França 24 7 5 2 10 Quênia 12 1 3 7 1 Gales 11 3 2 1 5 Japão 11 2 1 1 7

- 1ª ao 4º colocados = classificados aos Jogos Olímpicos Tóquio 2020

- 15º colocado = rebaixamento;



Obs 1: Japão já está classificado aos Jogos Olímpicos;

Obs 2: Inglaterra, Gales e Escócia não disputam os Jogos Olímpicos, sendo representados pela Grã-Bretanha. A seleção inglesa foi designada para buscar a qualificação da Grã-Bretanha. Os resultados de Escócia e Gales não valerão para qualificar a seleção britânica;

Obs 3: nossa tabela não mostra a pontuação das equipes convidadas





Pontuação:

1º - 22 pontos; 2º - 19 pts; 3º - 17 pts; 4º - 15 pts;

5º - 13 pts; 6º - 12 pts; 7º e 8º - 10 pts;

9º - 8 pts; 10º - 7 pts; 11º e 12º - 5 pts;

13º - 3 pts; 14º - 2 pts; 15º e 16º - 1 pt.



HSBC Sevens World Series 2018-19 – Série Mundial de Sevens – 5ª etapa masculina, em Las Vegas, EUA

Grupo A: Nova Zelândia, Espanha, Canadá e Samoa

Grupo B: Estados Unidos, França, Argentina e Quênia

Grupo C: Inglaterra, África do Sul, Japão e Chile

Grupo D: Fiji, Austrália, Gales e Escócia

*Horários de Brasília

Sexta-feira, dia 1º de março

20h00 – Austrália x Gales

20h22 – Fiji x Escócia

20h44 – Espanha x Canadá

21h06 – Nova Zelândia x Samoa

21h28 – França x Argentina

21h50 – Estados Unidos x Quênia

22h12 – África do Sul x Japão

22h34 – Inglaterra x Chile

23h01 – Austrália x Escócia

23h23 – Fiji x Gales

23h45 – Espanha x Samoa

00h07 – Nova Zelândia x Canadá

00h29 – França x Quênia

00h51 – Estados Unidos x Argentina

01h13 – África do Sul x Chile

01h35 – Inglaterra x Japão

Sábado, dia 02 de março

16h30 – Gales x Escócia

16h52 – Fiji x Austrália

17h14 – Canadá x Samoa

17h36 – Nova Zelândia x Espanha

17h58 – Argentina x Quênia

18h26 – Estados Unidos x França

18h48 – Japão x Chile

19h10 – Inglaterra x África do Sul

21h08 – Quartas de final Challenge Trophy (9º lugar) – 3A x 4D

21h30 – Quartas de final Challenge Trophy (9º lugar) – 3C x 4B

21h52 – Quartas de final Challenge Trophy (9º lugar) – 3D x 4A

22h14 – Quartas de final Challenge Trophy (9º lugar) – 3B x 4C

22h46 – Quartas de final Ouro – 1A x 2D

23h08 – Quartas de final Ouro – 1C x 2B

23h30 – Quartas de final Ouro – 1D x 2A

23h52 – Quartas de final Ouro – 1B x 2C

Domingo, dia 03 de março

16h00 – Semifinal 13º lugar

16h22 – Semifinal 13º lugar

16h44 – Semifinal Challenge Trophy (9º lugar)

17h06 – Semifinal Challenge Trophy (9º lugar)

17h28 – Semifinal 5º lugar

17h50 – Semifinal 5º lugar

18h12 – Semifinal Ouro

18h34 – Semifinal Ouro

18h56 – Decisão de 13º lugar

20h10 – Final Challenge Trophy (9º lugar)

20h35 – Decisão de 5º lugar

21h00 – Decisão de Bronze (3º lugar)

21h30 – FINAL – Decisão de Ouro (1º lugar)