O Lechuza se juntou à líder FEA e segue na luta para retornar à Série B em 2019, um ano após o rebaixamento. Com apenas mais uma rodada, Jequitibá e Jaguars deram passo importantíssimo para a classificação inédita, ao vencerem seus jogos, e deixaram para trás o Iguanas, que precisa vencer seu último compromisso e torcer por derrotas de seus adversários diretos.

Jequitibá complica Armada e se mantém na terceira colocação

O Jequitibá precisou de um segundo tempo forte para superar o Alto Tietê fora de casa e praticamente garantir a vaga para a fase final do Paulista C pela primeira vez. Ameaçado de rebaixamento, o ATR perdeu mais uma chance de sair da lanterna

O primeiro tempo foi muito equilibrado, e nenhum dos dois lados conseguiu abrir vantagem, com Nicolas e Maicon anotando para os visitantes, e o pilar Bruno seguido de André Luiz encostando para os mogianos com um try e um penal. André passou de herói a vilão ao sofrer uma exclusão e Bruno Leandro chegou a colocar o ATR na frente com novo penal, mas a superioridade numérica favoreceu o clube de Paulínia, que retomou a liderança no final da etapa com Gabriel Bounous anotando o segundo try do Jequitibá.

No segundo tempo a história foi diferente e após as equipes lutarem em igualdade nos primeiros dez minutos com Maicon e Wanderson anotando um try para cada lado, a partida seguiu em aberto até os minutos finais, quando o desgaste do lado do Tietê se mostrou mais evidente e Andrés e Nicolas fecharam a fatura para o Jequitibá, com Maicon em grande forma garantindo mais 7 pontos em chutes.

O ATR tem um jogo a menos que seus adversários diretos, e precisa vencer para se garantir sem contar com tropeços adversários.Na próxima rodada, a equipe recebe o União, enquanto o Jequitibá viaja até Santos para encarar o Armada. Para se classificar, o Jequitibá precisa de somente um ponto em sua partida, graças à vantagem no confronto direto contra o Iguanas, quinto colocado.

Jaguars dá passo importante para garantir a classificação

Jaguars e Armada fizeram a partida de maior pontuação na Série C esse ano. com nada menos 95 pontos em um confronto emocionante, que terminou com triunfo do clube de Jaguariúna, para a festa da torcida local. Os Jaguars começaram forte abrindo 12 a zero com Ciro e Igor cruzando o ingoal do Armada, que esboçou uma reação com Renato Rocha, mas a força do time da casa foi avassaladora, respondendo três minutos depois em grande estilo, com quatro tries em quinze minutos. No entanto, o clube do litoral não estava morto e voltou pra partida de forma impressionante, com dois tries nos dois minutos finais vindos de Matheus e Romério reduzindo a vantagem para 19 pontos.

As equipes voltaram com tudo para o segundo tempo, vazando a defesa adversária uma vez cada nos minutos iniciais. A alternância no ataque foi a tônica da partida mas o tempo estava ao lado do time da casa que se tranquilizou com Luciano anotando seu segundo try do dia, e levando a vantagem para 26 pontos. O Armada não tinha alternativa e manteve a pressão, mas cada ponto dos alvinegros era respondido com uma nova ofensiva adversária, e Stéfano Penteado voltou a manter a distância segura para o Jaguars. Na reta final, Rocha também deixou o seu segundo try do dia, pouco para evitar a derrota do Armada na competição, que mantém a equipe em situação perigosa no campeonato.

Na última rodada, o Armada volta à campo diante do Jequitibá, adversário direto do Jaguars pela classificação, que por sua vez encara o União Rugby Alphaville, também ameaçado de rebaixamento.

Lechuza vence jogo dramático e se classifica



A partida mais aguardada da rodada era o encontro entre Lechuza e Iguanas, duas equipes lutando ponto a ponto pela classificação e não por acaso, resultou na disputa mais nivelada do fim de semana, com vitória de virada no final do Lechuza em casa em mais uma grande atuação do artilheiro João Victor Saborosa

Os Iguanas abriu o placar aos 6′ com José Felipe, mas João Saborosa guardou um penal para reduzir a vantagem para apenas 2 pontos. No entanto, Yago ampliou para o Iguanas no minuto seguinte e manteve a superioridade até o final da etapa, mesmo com Saborosa colocando mais um chute e um try no placar a favor dos visitantes, pois José Felipe também vinha em boa jornada e anotou um último penal antes do apito final e abriu o segundo tempo com mais um chute certeiro.

O tradicional jogo de avançados do Lechuza abriu espaço para a linha brilhar, com Pedro Coutinho aparecendo pelo centro para colocar os Corujas na liderança. No entanto a vantagem durou pouco, com Rodrigo Pampolha e Elleyson abrindo 10 pontos de frente aos 21′ de jogo. O momento era delicado para o Lechuza, que se viu reduzido a 14 homens aumentando o drama do time da casa, mas Samuell Pedroso brilhou com dois tries em cinco minutos empatando a partida, o suficiente para classificar a equipe. Mas a equipe que só conhece vitórias há quase 5 meses queria mais e no minuto final, Saborosa guardou o penal da vitória para alegria da torcida de Sorocaba que compareceu ao Parque das Águas.

Com a vaga garantida, o Lechuza se soma ao São Carlos (na Série B) para tentar um feito ainda inédito em qualquer divisão do estado: voltar à divisão superior apenas um ano após seu rebaixamento. O Iguanas fez mais uma grande partida mas a derrota deixa a equipe joseense em situação delicada, precisando vencer seu jogo e torcer pelas derrotas de Jaguars e Jequitibá.

Campeonato Paulista C – Semana 17

Dia 26/08/2018 às 10h – Lechuza 31 X 28 Iguanas

Árbitro: Guillaume Riberá

Auxiliares de linha: Mauro Paccagnella e Carlos Aleixo

4º árbitro: Mariana Marques

Local: Parque das Águas – Sorocaba, SP

Dia 26/08/2018 às 14h – Jaguars 57 X 38 Armada

Árbitro: Victor Hugo Barboza

Auxiliares de linha: Luciano Sampaio e Higor Venâncio

4º árbitro: Rafael Medeiros

Local: Campo do Florianópolis – Jaguariúna, SP

Dia 26/08/2018 às 15h – Alto Tietê/Mogi 18 X 41 Jequitibá

Árbitro: Vinícius Hideo

Auxiliares de linha: Angélica Gevaerd e Alexandre Castiglioni

4º árbitro: Bárbara Boadas

Local: Clube Vila Santista – Mogi das Cruzes, SP