A temporada 2019 da Rugby League apenas começou, mas a situação do Leeds Rhinos já gera preocupações para os torcedores. Após disputar o Qualifier no ano passado, a equipe 11 vezes campeã parece que terá outra temporada complicada. Com duas derrotas nas primeiras partidas e atuações abaixo da média, a pressão sobre o técnico David Furner, que assumiu recentemente, já começa a deixar o clima ruim.

Uma das expectativas da torcida dos Rhinos era deixar 2018 para trás, e começar bem a nova temporada . Porém, logo na estreia, a imagem deixada não foi boa. Diante de quase 15 mil torcedores adversários, a equipe perdeu para o Warrington Wolves por 26 a 6. O Leeds não conseguiu encaixar as jogadas, em nenhum momento, e viu Stefan Ratchford decidir para o time da casa. O fullback foi o melhor da partida, com um try e cinco gols.

Na segunda rodada, outra decepção para os jogadores comandados por Furner. A equipe visitou o atual campeão Wigan Warriors e, apesar de ter começado bem, não resistiu a superioridade do rival. O resultado de 34 a 16 expôs todos os problemas defensivos da equipe, que perdeu jogadas fundamentais. Foram 16 erros do Leeds contra apenas 10 do Wigan, ou seja, quase 50% a mais de erros durante a partida, segundo o portal oficial da Rugby League .

Esses dois resultados já colocaram em alerta o resto da campanha, e fizeram muitos torcedores se lembrarem do ano passado. Em 2018, o Leeds Rhinos terminou na 9ª colocação, ficando com 18 pontos, após 13 derrotas, dois empates e apenas oito vitórias. A equipe acabou disputando o Qualifier, mas conseguiu se manter na Super League, após vencer cinco partidas, incluindo um massacre de 48 a 22 contra o Toulouse Olympique.

Leeds ainda mais longe do título

Após a chegada de David Furner, alguns especialistas e torcedores estavam otimistas com a temporada do Leeds Rhinos. Era a chance da equipe campeã em 2017 voltar a conseguir bons resultados. Porém, com apenas duas derrotas, a situação se inverteu. Por exemplo, o jornal britânico The Guardian criticou de maneira pesada a equipe e categorizou o rendimento nos dois primeiros jogos como miseráveis.

Os números também abandonaram o Leeds, como mostram as estatísticas no portal de apostas da Betway Sports . No dia 11 de fevereiro, os Rhinos estão entre os menos cotados para o título da Super League, tendo apenas 5,9% de chance. Por outro lado, o Warrington Wolves, algoz da equipe na estreia, é o favorito com mais de 30% de confiança para terminar 2019 campeão.

O apoio dos números, e dos torcedores, no Warrington é pelo bom início na temporada. Além de vencer na primeira partida, o time conseguiu o segundo resultado positivo contra o Hull Kingston Rovers, com o placar de 28 a 14. Destaque para a excelente partida do prop forward Chris Hill, que conseguiu 150 metros de avanço no jogo.

St. Helens e Castleford impressionam

Outros times foram bem nas primeiras rodadas e já deram indicações que podem disputar o título da Super League. O St. Helens é um deles, principalmente após a excelente campanha na temporada passada. O time foi o melhor colocado na primeira fase, em 2018, conseguindo fazer incríveis 42 pontos, vencendo 21 jogos e perdendo apenas dois. Porém, a equipe não resistiu aos playoffs, e foi derrotada pelo Warrington Wolves.

Agora em 2019, o time começou com duas boas vitórias, uma contra o atual campeão Wigan, por 22 a 12, e outra contra o Wakefield, por 24 a 18. É um começo parecido com o do Castleford Tigers, que na temporada passada também caiu nos playoffs, após fazer uma excelente primeira fase. O Tigers começou o ano vencendo o Catalans Dragons e o Hull FC nas rodadas iniciais. É a equipe que já começam a despontar como favorita, junto com St Helens e o Warrington.

Já o Leeds Rhinos precisa se recuperar na temporada, após começo ruim. Apesar de algum pessimismo, principalmente da mídia britânica, a temporada ainda tem muitos jogos e não é aceitável imaginar que o objetivo do time seja evitar o rebaixamento mais uma vez. No entanto, é preciso recuperar, principalmente, sistema defensivo falho da equipe. Dessa forma, será possível terminar 2019, pelo menos, com uma posição mais tranquila do que na temporada passada.