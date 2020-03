ARTIGO COM VÍDEOS – O Guinness PRO14 – a liga de Irlanda, Gales, Escócia, Itália e África do Sul – foi destaque em fim de semana de pausa no Six Nations – e nótícia, pelo cancelamento de dois jogos na Itália (Zebre e Ospreys, Benetton e Ulster) por conta do coronavírus.

Os irlandeses do Leinster seguem com uma impressionante invencibilidade na liderança da Conferência A após derrotarem por 55 x 19 o Glasgow Warriors, em show irlandês de 9 tries a 3.



Já a liderança da Conferência B é dos escoceses do Edinburgh, que se impuseram sobre o Cardiff Blues por 14 x 06, com try de George Taylor.



O Munster segue na cola do Edinburgh e fez sua parte vencendo o Scarlets por 29 x 10. Coombes fez o try do bônus irlandês com o tempo esgotado.



Outro irlandês, o Connacht, foi o único time que venceu fora de casa na rodada, fazendo 29 x 19 sobre o Kings.



E o Dragons foi o único galês que triunfou, com 13 x 10 apertados sobre os Cheetahs – que lamentam agora estarem fora da zona de classificação ao mata-mata.



Guinness PRO14 – Liga de Irlanda, Gales, Escócia, Itália e África do Sul

Leinster 55 x 19 Glasgow

Edinburgh 14 x 06 Cardiff Blues

Munster 29 x 10 Scarlets

Dragons 13 x 10 Cheetahs

Kings 19 x 29 Connacht

Clube País Cidade Jogos Pontos Conferência A Leinster Irlanda Dublin 13 61 Ulster Irlanda Belfast 12 41 Glasgow Warriors Escócia Glasgow 13 34 Cheetahs África do Sul Bloemfontein 13 32 Dragons Gales Newport 12 22 Zebre Itália Parma 12 14 Ospreys Gales Swansea 12 13 Conferência B Edinburgh Escócia Edimburgo 13 47 Munster Irlanda Limerick/Cork 13 45 Scarlets Gales Llanelli 13 37 Connacht Irlanda Galway 13 35 Cardiff Blues Gales Cardiff 13 29 Benetton Treviso Itália Treviso 11 24 Kings África do Sul Porto Elizabeth 13 7

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1ºs colocados de cada grupo = classificação direto às Semifinais e à Champions Cup;

- 2ºs e 3ºs lugares de cada grupo - classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 4ºs colocados - repescagem pela Champions Cup;

- Nota: as equipes sul-africanas não podem se classificar à Champions Cup;