Tempo de leitura: 4 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – O Guinness PRO14, a liga de Irlanda, Gales, Escócia, Itália e África do Sul, conheceu neste fim de semana os finalistas de sua temporada 2019-20 – e são dois times da Irlanda: o Leinster, da capital republicana Dublin, e o Ulster, de Belfast, Irlanda do Norte.

O Leinster conquistou sua vaga vencendo o superclássico irlandês contra o Munster por 13 x 03 nessa sexta, mantendo uma incrível invencibilidade que poderá resultar no time de Dublin sendo o primeiro campeão invicto da competição desde a edição inaugural de 2001-02 (quando o próprio Leinster se sagrou campeão invicto).

Ao todo, ao longo de 19 temporadas, o Leinster chega pela 12ª vez à final, tendo 6 títulos no currículo (2002, 2008, 2013, 2014, 2018 e 2019), ao passo que o Ulster chega à final pela primeira vez desde 2013, tendo sido campeão antes apenas uma vez (2006).

- Continua depois da publicidade -

O clássico foi sem torcida e quem abriu o placar foi o Munster com penal de Hanrahan logo aos 5′. Porém, o time de Dublin marcou o único try do jogo aos 27′ com o hooker Kelleher em maul. Com dois penais de Jonny Sexton, aos 40′ e aos 67′, o Leinster selou a suada vitória em partida de absoluto equilíbrio.



No sábado, as atenções estiveram na Escócia, com o Edinburgh recebendo os norte-irlandeses do Ulster. Foi jogo de emoção até o fim, com o Ulster arrancando a virada no apagar das luzes para vencer por 22 x 19. Os escoceses lideraram o placar por boa parte da partida, marcando o primeiro try aos 13′ com o hooker Stuart McInally, o único na primeira etapa, que acabou em 5 x 0.

Já o segundo tempo foi muito mais movimentado. O ponta Dracy Graham fez o segundo try do Edinburgh aos 45′, mas o ponta Lyttle respondeu com try para o Ulster, aos 53′. Quando, aos 56′, o centro Chris Dean respondeu com o terceiro try escocês, a vitória parecia encaminhada, mas os norte-irlandeses cresceram nos 20 minutos finais, com o hooker Herring marcando aos 61′ o segundo try que deixava o Ulster a um try do empate. Aos 74′, a pressão final teve resultado e o pilar John Andrew marcou o try do empate. O Edinburgh sentiu o golpe e aos 78′ cedeu o penal fatal para Madigan chutar os 3 pontos do triunfo da virada do Ulster.





Guinness PRO14 – Liga de Irlanda, Gales, Escócia, Itália e África do Sul

Semifinais

13 03

Leinster 13 x 03 Munster, em Dublin

19 22

Edinburgh 19 x 22 Ulster, em Edimburgo

FINAL

Dia 12/09 – Leinster x Ulster, em Dublin