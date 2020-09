Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Simplesmente invicto. O gigante do rugby irlandês, o Leinster, de Dublin, se sagrou hoje campeão do PRO14 (a liga de Irlanda, Escócia, Gales, Itália e África do Sul) ao derrotar seu rival, o Ulster, de Belfast, por 27 x 05. Foi o terceiro título consecutivo do Leinster no PRO14, feito inédito na competição.

O time de Dublin segue como o maior campeão de toda a história do PRO14, com 7 título, 3 a mais que o segundo maior campeão, o Ospreys, de Gales. Mais que isso: o Leinster tem mais títulos do que todos os demais times irlandeses (Munster, Ulster e Connacht) somados.



O Leinster optou por começar com Jonny Sexton no banco de reservas, dando espaço a Ross Byrne como abertura. O jogo começou com um susto para o atual campeão, que viu o Ulster marcar o primeiro try da peleja com o centro James Hume, aos 3′, furando a defesa azul. Porém, a resposta dos donos da casa veio aos 12′, com o ponta neozelandês James Lowe, finalizando após as fases nas 22.

Apesar de ter mais controle territorial ao longo do jogo, o Ulster foi inferior nos rucks, concedendo mais turnovers e penais e, aos 26′, Ross Byrne chutou mais dois penais, aos 26′ e aos 45′, para abrir frente para os azuis.

- Continua depois da publicidade -

Aos 46′, veio o lance capital, com Robbie Henshaw interceptando passe para disparar rumo ao segundo try do Leinster na partida. Foi golpe fatal contra o Ulster, que não conseguiu mais tranquilidade para transformar volume de jogo em pontos, parando na poderosa defesa azul.

O try final, que consumou a vitória do Leinster, saiu aos 72′, com o jovem asa Caelan Doris, na potência, definido após a série de fases. Fim de papo e título para o time de Dublin. Um mais “quieto”, pela ausência de público no estádio, mas que atesta a superioridade de uma equipe que simplesmente não foi derrotada ainda em 2020.

Agora, o Leinster pensa nas quartas de final da Heineken Champions Cup europeia. O jogo decisivo será no próximo sábado contra os ingleses do Saracens. Já o Ulster também irá a campo pelas quartas de Champions Cup, visitando os franceses do Toulouse. O time da Irlanda do Norte precisa prontamente erguer a cabeça.

27 05

Leinster 27 x 05 Ulster, em Dublin

Leinster

Tries: Lowe, Henshaw e Doris

Conversões: Byrne (2) e Sexton (1)

Penais: Byrne (2)

15 Jordan Larmour, 14 Hugo Keenan, 13 Garry Ringrose (c), 12 Robbie Henshaw, 11 James Lowe, 10 Ross Byrne, 9 Jamison Gibson-Park, 8 Jack Conan, 7 Josh van der Flier, 6 Caelan Doris, 5 James Ryan, 4 Devin Toner, 3 Andrew Porter, 2 Rónan Kelleher, 1 Cian Healy;

Suplentes: 16 James Tracy, 17 Ed Byrne, 18 Michael Bent, 19 Scott Fardy, 20 Will Connors, 21 Luke McGrath, 22 Johnny Sexton, 23 Rory O’Loughlin;

Ulster

Try: Hume

15 Michael Lowry, 14 Rob Lyttle, 13 James Hume, 12 Stuart McCloskey, 11 Jacob Stockdale, 10 Billy Burns, 9 Alby Mathewson, 8 Marcell Coetzee, 7 Sean Reidy, 6 Matthew Rea, 5 Iain Henderson (c), 4 Alan O’Connor, 3 Tom O’Toole, 2 Rob Herring, 1 Eric O’Sullivan;

Suplentes: 16 John Andrew, 17 Jack McGrath, 18 Marty Moore, 19 Sam Carter, 20 Jordi Murphy, 21 John Cooney, 22 Ian Madigan, 23 Nick Timoney;

Campeões da Liga Celta/PRO14