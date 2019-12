ARTIGO COM VÍDEOS – O Guinness PRO14 teve rodada de gala, apenas com clássicos nacionais na Irlanda, Gales, Escócia e Itália. Somente os sul-africanos não foram a campo, com os dérbis entre Cheetahs e Kings marcados apenas para janeiro.

Na Irlanda, Leinster e Ulster fizeram o jogo mais aguardado, no clássico das duas capitais (Dublin, capital da República da Irlanda, casa do Leinster, e Belfast, capital da Irlanda do Norte, casa do Ulster). O jogo foi de arrepiar, com 14 tries ao todo, sendo 8 do Leinster e 6 do Ulster, para um placar de 54 x 42. Rob Kearney, que pode ficar de fora do Six Nations, marcou um dos tries para o Leinster. Já no outro dérbi irlandês, o Munster venceu fora de casa o Connacht por 19 x 14.



Na Escócia, o Glasgow Warriors falou mais alto contra o Edinburgh no primeiro confronto da 1872 Cup, o duelo entre os dois times profissionais do país. O jogo foi emocionante, com um final de arrepiar, que teve Ali Price marcando o primeiro try para Glasgow, aos 64′; Blair Kinghorn respondendo com try que colocava o Edinburgh em vantagem, aos 70′; mas com George Turner cravando aos 74′ o try da vitória e Glasgow. 20 x 16.



Em Gales, o Dragons voltou a sorrir com vitória sobre o Scarlets por 22 x 20, em jogo decidido com drop goal de Sam Davies. Porém, o jogo mais aguardado opunha Ospreys, de Swansea, e Cardiff Blues, os times das duas maiores cidades galesas. Desta vez, Cardiff falou mais alto vencendo em Swansea por 19 x 16, algo que não ocorria desde 2005. Jogaço com Jason Toovey chutando o penal da vitória dos Blues no finzinho.





Por fim, na Itália, o Zebre caiu em casa diante do Benetton Treviso, 13 x 08. O time de Parma dominou o dérbi italiano nos metros ganhos, mas foi o time de Treviso que foi mais clínico, com o irlandês Keatley chutando os penais decisivos no segundo tempo a favor dos alviverdes.





Guinness PRO14 – Liga de Irlanda, Gales, Escócia, Itália e África do Sul

Ospreys 16 x 19 Cardiff Blues

Glasgow Warriors 20 x 16 Edinburgh

Dragons 22 x 20 Scarlets

Connacht 14 x 19 Munster

Zebre 08 x 13 Benetton Treviso

Leinster 54 x 42 Ulster

Clube País Cidade Jogos Pontos Conferência A Leinster Irlanda Dublin 8 38 Ulster Irlanda Belfast 8 26 Cheetahs África do Sul Bloemfontein 7 21 Glasgow Warriors Escócia Glasgow 8 19 Dragons Gales Newport 8 13 Ospreys Gales Swansea 8 8 Zebre Itália Parma 8 8 Conferência B Munster Irlanda Limerick/Cork 8 29 Connacht Irlanda Galway 8 25 Edinburgh Escócia Edimburgo 8 24 Scarlets Gales Llanelli 8 22 Cardiff Blues Gales Cardiff 8 19 Benetton Treviso Itália Treviso 8 18 Kings África do Sul Porto Elizabeth 7 6

Top 12 italiano mais equilibrado que nunca – por Giorgio Vuerich

O Top 12 italiano também foi atração no fim de semana. Dos quatro líderes da semana passada só os “policiais” de Fiamme Oro perderam a liderança, saindo com uma derrota na casa de Petrarca 00×24. O Valorugby Emilia vence em Mogliano 36×00, (com o Tupi Dell’Acqua jogando os últimos 12’). Vitoria externa também pelos “Bersaglieri” de Rovigo em Florença derrotando I Medicei 24×3. Com fatiga a vitória do Calvisano sobre os calouros, que estavam dominando o jogo (29×21) até a 5’ do termine quando um try e um penal no acréscimo viraram o jogo pelos lombardos 29 a 31 placar final e Calvisano que confirma a liderança. A observar as primeiras vitórias das equipes na parte inferior da tabela. Pelo Colorno, primeira vitória geral no máximo campeonato Italiano, os calouros derrotaram Viadana 23×22 de virada, estavam perdendo 6×22 no início do segundo tempo. O Lazio em seu campo amigo venceu o San Donà 16×56

Peroni TOP12 – Campeonato Italiano

Viadana 22 x 23 Colorno

Mogliano 00 x 36 Valorugby Emilia

Petrarca 24 x 00 Fiamme Oro

I Medicei 03 x 24 Rovigo

Lyons Piacenza 29 x 31 Calvisano

Lazio 16 x 06 San Donà

Clube Cidade Jogos Pontos Valorugby Emilia Reggio Emilia 6 26 Calvisano Calvisano 6 26 Rovigo Rovigo 6 26 Petrarca Padova 6 23 Fiamme Oro Roma 6 21 Mogliano Mogliano Veneto 6 19 San Donà San Donà di Piave 6 11 Viadana Viadana 6 9 I Medicei Florença 6 6 Colorno Colorno 6 6 Lyons Piacenza 6 5 Lazio Roma 6 5

*Viadana e Valorugby tiveram um jogo com resultado cancelado.