ARTIGO COM VÍDEOS – O PRO14 conheceu nesse sábado seus dois últimos semifinalistas. Munster e Scarlets festejaram ao vencerem, respectivamente, Edinburgh e Cheetahs, e carimbaram suas vagas às semifinais. O Munster fará um superclássico irlandês com o Leinster, ao passo que os galeses do Scarlets seguirão na defesa do título do ano passado visitando agora os escoceses do Glasgow Warriors. Muita emoção à vista!

O Munster fez o primeiro jogo das Repescagens para as Semifinais recebendo os escoceses do Edinburgh e o jogo foi emocionante até o fim. Os visitantes erraram lateral logo no começo e Rhys Marshall rompeu para o primeiro try irlandês. Mas, Hidalgo-Clyne com 2 penais manteve o Edinburgh no páreo, com os escoceses dominando a posse de bola, tendo mais volume de jogo e ganhando mais metros, mas parando na defesa do Munster.

Na segunda etapa, de novo os donos da casa foram mais clínicos, com Simon Zebo chapelando e servindo um passe longo com maestria para Keith Earls marcar o segundo try do Munster. Edinburgh lutou, cravou seu try aos 55′ com o scrum-half Fowles achando espaço entre a defesa vermelha. Mas, com 17 x 16 no placar, o Munster conseguiu segurar o placar e no fim Hanrahan arrematou o penal da vitória, 20 x 16.



Já os Scarlets tiveram muito menos problemas para vencerem em casa dos sul-africanos do Cheetahs, pondo fim à primeira campanha das equipes da África do Sul na liga europeia. Uma avalanche de 43 x 08 para os galeses, com Steff Evans correndo para 2 tries, enquanto Halfpenny, Prydie, James Davies e Jonathan Evans correndo para os demais tries. Somente com o tempo quase esgotado os Cheetahs fizeram o try de honra, com Blommetjies.



Guinness PRO14 – Liga de Irlanda, Gales, Escócia, Itália e África do Sul

Repescagem para as Semifinais

Munster 20 x 16 Edinburgh, em Limerick

Scarlets 43 x 08 Cheetahs, em Llanelli

Semifinais

Dia 18/05 – Glasgow Warriors x Scarlets, em Glasgow

Dia 19/05 – Leinster x Munster, em Dublin

Repescagem para a Champions Cup

Dia 20/05 – Ulster x Ospreys, em Belfast