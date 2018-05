Chegou o momento de conhecermos quem é o melhor clube europeu do presente! A Champions Cup, a Copa Europeia de Rugby, viverá nesse sábado a grande final de sua temporada 2017-18, com a Espanha vivendo um dia histórico, pois pela primeira vez a decisão da competição será no país, com o estádio San Mamés, em Bilbao, no País Basco, sendo o palco do duelo entre os poderoso Leinster, de Dublin (Irlanda), e Racing, de Paris (França) – com transmissão para o Brasil ao vivo pela TV5 Monde.

O momento dos dois clubes é muito bom. O Leinster fez a segunda melhor campanha do PRO14 – a Liga Celta – e já está nas semifinais da liga, situação idêntica ao do Racing, semifinalista do Top 14 francês após fechar a temporada regular no segundo lugar.

O Leinster tem a camisa mais pesada em copas europeias, sendo tricampeão da Champions Cup – 2009, 2011 e 2012 – e estando a um título de se igualar ao Toulouse como o maior campeão europeu. O Racing, por outro lado, é uma equipe de sucesso recente em gramados internacionais, tendo como melhor posição o vice campeonato da Champions Cup no ano retrasado. Porém, o time de Paris já levantou taça na Espanha, quando foi campeão do Top 14 em 2016, ano que a final do Campeonato Francês foi no Camp Nou, em Barcelona, já que Paris recebia a Eurocopa de futebol. Para os parisienses, o título inédito em Bilbao consagraria o clube como o “Rei da Espanha”.

O time de Dublin é a base da seleção irlandesa, campeã com brio do Six Nations. O Leinster é apontado como o favorito, não só por já ter experiência em títulos internacionais – são 5 campeões de 2012 em campo – como também pelo momento que vive o rugby da Irlanda. O Leinster é o único clube invicto até aqui na Champions Cup 2017-18, liderado pelo talvez melhor abertura da Europa, Jonny Sexton, que duela conduz uma linha brilhante da seleção irlandesa, com Ringrose, Henshaw e Kearney, além do veterano fijiano Isa Nacewa, uma referência.

Entre os avançados, a força dos Leões azuis impressiona, com Furlong, McGrath, Healy e Cronin sempre centrais para a seleção irlandesa na primeira linha – a melhor da Europa, possivelmente – jogando junto de outros nomes importantes da seleção, como a torre Davin Toner e o ascendente James Ryan na segunda linha e com uma terceira linha com a sensação Dan Leavy e o Wallaby Scott Fardy, porém desfalcada de O’Bren e Van der Flier.

Já o Racing tem muitos nomes importantes da campanha de reconstrução da Seleção Francesa, mas, o principal nome, não estará em Bilbao: o scrum-half e capitã Machenaud, lesionado. Porém, o grande astro dos Elefantes estará pronto para fazer história: é o neozelandês Dan Carter, campeão do mundo com os All Blacks, campeão do Super Rugby com os Crusaders e 3 vezes melhor jogador do planeta, podendo agora ser campeão europeu.

Os parisienses são uma fortaleza defensiva, sendo o time que menos tries levou no Top 14 francês até aqui e foi a segunda melhor defesa da Champions Cup na fase de grupos – atrás apenas do Munster, que acabou derrotada na semifinal pelo próprio Racing. O Racing é ainda um time bastante disciplinado – o segundo menos faltoso do Top 14 – e a de maior precisão nos tackles na França. O fijiano Leone Nakarawa, segunda linha, é uma máquina no comando do pack e líder europeu em offloads, enquanto a primeira e a segunda linha são compostas por bons nomes da seleção francesa. No ataque, o sistema criativo dos Elefantes dispensa apresentações – com Pat Lambie e Dan Carter – e os finalizadores são de classe mundial – como o argentino Imhoff, o fijiano-francês Vakatawa e o francês endiabrado Teddy Thomas.

O jogo promete muito! Quem vence?

Cardiff ou Gloucester?

Na sexta-feira, o mesmo San Mamés será o palco para a final da Challenge Cup, a segunda copa europeia, entre os galeses do Cardiff Blues – campeão da Challenge Cup em 2010 – e os ingleses do Gloucester – com 2 títulos no currículo, em 2006 e 2015, podendo se igualar ao tricampeão Harlequins como o maior vencedor da competição.

O Gloucester fechou a Premiership inglesa em 7º lugar, ao passo que o Cardiff foi o 8º do PRO14. Mas, o momento dos Blues é um pouco melhor, pois, além de ter descansado no fim de semana passada, o time da capital galesa vivia um momento de ascensão na liga, ao passo que o Gloucester teve um grande momento na primeira parte da Premiership, mas declinou na reta final.

A rivalidade é intensa entre os dois lados, já que Gloucester fica na fronteira com Gales e os dois times têm longo histórico de confrontos. Equilíbrio total.

Alemães ou russos?

No sábado, antes da final da Champions Cup, a cidade de Getxo, subúrbio de Bilbao, será o palco da final do Continental Shield, a terceira copa europeia, entre os russos do Enisei e os alemães do Heidelberg. Mais experiente na competição, o time da Sibéria é favorito, mas o clube alemão é forte e pode surpreender.

EPCR Champions Cup – Copa Europeia de Rugby

Sábado, dia 12 de maio (horário de Brasília)

FINAL



12h45 – Leinster (Irlanda) x Racing (França), em Bilbao (Espanha) – TV5 Monde AO VIVO

Árbitro: Wayne Barnes (Inglaterra)

Leinster: 15 Rob Kearney, 14 Jordan Larmour, 13 Garry Ringrose, 12 Robbie Henshaw, 11 Isa Nacewa (c), 10 Johnny Sexton, 9 Luke McGrath, 8 Jordi Murphy, 7 Dan Leavy, 6 Scott Fardy, 5 James Ryan, 4 Devin Toner, 3 Tadhg Furlong, 2 Seán Cronin, 1 Cian Healy;

Suplentes: 16 James Tracy, 17 Jack McGrath, 18 Andrew Porter, 19 Rhys Ruddock, 20 Jack Conan, 21 Jamison Gibson-Park, 22 Joey Carbery, 23 Rory O’Loughlin;

Racing: 15 Louis Dupichot, 14 Teddy Thomas, 13 Virimi Vakatawa, 12 Henry Chavancy, 11 Marc Andreu, 10 Pat Lambie, 9 Teddy Iribaren, 8 Yannick Nyanga (c), 7 Bernard Le Roux, 6 Wenceslas Lauret, 5 Leone Nakarawa, 4 Donnacha Ryan, 3 Cedate Gomes Sa, 2 Camille Chat, 1 Eddy Ben Arous;

Suplentes:16 Ole Avei, 17 Vasil Kakovin, 18 Census Johnston, 19 Boris Palu, 20 Baptiste Chouzenoux, 21 Antoine Gibert, 22 Dan Carter, 23 Joe Rokocoko;

EPCR Challenge Cup – 2ª copa europeia

Sexta-feira, dia 11 de maio (horário de Brasília)

FINAL

16h00 – Gloucester x Cardiff Blues, em Bilbao (Espanha)

EPCR Continental Shield – 3ª copa europeia

Sábado, dia 12 de maio (horário de Brasília)

FINAL

07h00 – Enisei (Rússia) x Heidelberger RK (Alemanha), em Getxo (Espanha)