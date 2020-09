Tempo de leitura: 4 minutos

Com transmissão para o Brasil pela Flo Rugby, mas gerando muito interesse, a grande final do PRO14 será nesse sábado entre dois lados distintos da Irlanda. Leinster e Ulster se enfrentarão na primeira final após o Brexit opondo o representante de Dublin, capital da República da Irlanda (o Leinster), e o representante de Belfast, capital da Irlanda do Norte, parte do Reino Unido (o Ulster). Vamos entender o que significa a rivalidade.

Irlanda, a ilha dividida

Desde 1922, a ilha da Irlanda está dividida entre a República da Irlanda, independente, e a Irlanda do Norte, parte do Reino Unido (junto de Inglaterra, Escócia e Gales).

Até o início do século XX, a Irlanda fazia parte do Reino Unido (chamado de Reino Unido da Grã Bretanha e Irlanda), estando sob domínio da monarquia inglesa. A Irlanda se diferia de Inglaterra, Escócia e Gales pela religião, sendo a maioria de sua população católica – e não protestante. Durante a Primeira Guerra Mundial, as regiões irlandesas de maioria católica se rebelaram e proclamaram independência, reconhecida oficialmente em 1922. Nascia, assim, a República da Irlanda. No entanto, a porção nordeste da ilha, de maioria protestante (mas também com grande população católica), se manteve unida à Grã Bretanha. A chamada Irlanda do Norte se tornou o palco de intermináveis conflitos religiosos e políticas, entre os que defendem a união com ingleses, escoceses e galeses e os que defendem a união com a República da Irlanda – e, por isso, a união promovida pela seleção de rugby é tão celebrada.

Com a entrada da República da Irlanda para a União Europeia (e seu acordo de livre transito de pessoas de 1985, o chamado Tratado de Schengen) e o Acordo de Belfast (de 1998, entre irlandeses e britânicos) pacificaram a Irlanda do Norte, mas a saída do Reino Unido da União Europeia (o brexit) trouxe o debate sobre o futuro da ilha à pauta novamente.

No rugby, a ilha da Irlanda é repartida em quatro, suas quatro históricas províncias, cada uma representada por um time profissional: Leinster (leste), Ulster (norte), Connacht (oeste) e Munster (sul). A Irlanda do Norte inteira é representada por Ulster, mas uma pequena parte de Ulster se localiza em território que faz parte da República da Irlanda – portanto, Ulster e Irlanda do Norte não são sinônimos – mas, quase!

Na era amadora, o Ulster foi a equipe mais vencedora do campeonato interprovincial irlandês e em 1999 se tornou o primeiro time da ilha a ser campeão da Heineken Cup europeia. Porém, o Leinster tomou o protagonismo ao longo do século XXI, tornando-se o maior campeão europeu (com 4 títulos) e o maior campeão do PRO14 (com 6 títulos, chegando 12 vezes à grande final em 19 anos de competição).

Leinster é amplo favorito



O Brexit se consumou em 2020, o que significa que o duelo entre Leinster e Ulster será a primeira final entre os dois lados da ilha desde a nova separação.

O Leinster é amplo favorito. Desde temporada inaugural da Liga Celta (atual PRO14) em 2001-02, quando o Leinster se sagrou campeão invicto, nenhuma equipe repete tal feito. Na época, no entanto, a temporada era muito mais curta, com o Leinster realizando apenas 10 jogos. Em 2019-20, o Leinster acumula uma incrível invencibilidade, com 16 vitórias seguidas até o momento. Mais do que isso, o Leinster não perde um jogo em casa para o Ulster desde 2013. Liderado por Jonny Sexton e com nomes brilhantes como Garry Ringrose, James Ryan, Scott Fardy, Tadgh Furlong, entre outros.

O Ulster, por outro lado, renovou muito seu elenco e fez campanha regular – a 5ª melhor apenas da temporada. Jacob Stockdale é a estrela do time, que ganhou o veterano Ian Madigan como peça de destaque para este ano. O Ulster operou um milagre virando sobre o Edinburgh na Escócia no apagar das luzes nas semifinais e agora precisa responder se será capaz de outro feito épico para buscar seu primeiro título desde 2006.

Dia 12/09 às 15h35 – Leinster x Ulster, em Dublin

*Horário de Brasília

Lista de campeões