ARTIGO COM VÍDEOS – O Six Nations não teve rodada, mas as ligas europeias retornaram e o PRO14 (a liga de Irlanda, Gales, Escócia, Itália e África do Sul) vive um domínio impressionante do Leinster.

O poderoso clube irlandês alcançou sua 11ª vitórias em 11 jogos na competição – e 17ª vitória em 17 jogos na temporada – ao bater em casa os sul-africanos do Cheetahs por 36 x 12, em partida que o Leinster jogou com praticamente time reserva, pelos desfalques da seleção irlandesa. O jovem asa Will Connors foi destaque com 2 tries.



Já o Munster foi avassalador contra os sul-africanos do Kings, aplicando 68 x 03, com 10 tries. O oitavo Arno Botha marcou 3 tries para os irlandeses (hat-trick!).



Outro irlandês vencedor na jornada foi o Connacht, que se impôs brilhantemente sobre os galeses do Cardiff Blues por 29 x 00, em show do abertura Jack Carty.



O único irlandês derrotado na rodada foi o Ulster, que caiu fora de casa contra os galeses do Ospreys. Foi a redenção do time de Swansea, que faz temporada terrível. 26 x 24, com Luke Price chutando no fim o precioso penal da vitória galesa, em partida de 3 tries para cada lado.



O fim de semana foi de celebração para os escoceses, com os dois times do país vencendo. O Edinburgh conseguiu o maior feito, batendo fora de casa os galeses do Scarlets por 14 x 09, em jogo apertado de 2 tries para os visitantes.



Por fim, o Glasgow Warriors ergueu a cabeça na liga atropelando os italianos do Zebre por 56 x 24, em chuva de 7 tries a 3. O scrum-half George Horne foi destaque com 2 tries para os Warriors, mas quem roubou a cena foi o oitavo Matt Fagerson, com hat-trick.



O duelo entre Dragons e Benetton Treviso foi adiado por conta de tempestade.

Guinness PRO14 – Liga de Irlanda, Gales, Escócia, Itália e África do Sul

Connacht 29 x 00 Cardiff Blues

Ospreys 26 x 24 Ulster

Scarlets 09 x 14 Edinburgh

Leinster 36 x 12 Cheetahs

Munster 68 x 03 Kings

Glasgow 56 x 24 Zebre

Dragons x Benetton Treviso – adiado

Clube País Cidade Jogos Pontos Conferência A Leinster Irlanda Dublin 11 52 Ulster Irlanda Belfast 11 37 Cheetahs África do Sul Bloemfontein 11 31 Glasgow Warriors Escócia Glasgow 11 29 Dragons Gales Newport 10 18 Zebre Itália Parma 11 14 Ospreys Gales Swansea 11 13 Conferência B Edinburgh Escócia Edimburgo 11 38 Munster Irlanda Limerick/Cork 11 35 Scarlets Gales Llanelli 11 32 Connacht Irlanda Galway 11 30 Cardiff Blues Gales Cardiff 11 24 Benetton Treviso Itália Treviso 10 23 Kings África do Sul Porto Elizabeth 11 7

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1ºs colocados de cada grupo = classificação direto às Semifinais e à Champions Cup;

- 2ºs e 3ºs lugares de cada grupo - classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 4ºs colocados - repescagem pela Champions Cup;

- Nota: as equipes sul-africanas não podem se classificar à Champions Cup;

Valorugby, do brasileiro Dell’Acqua, é derrotado em casa no Top 12 italiano – Por Giorgio Vuerich

Rovigo mantém-se invicto no próprio campo “Battaglini” com um claro 50×19 em sobre o Lyons Piacenza, confirma-se no topo do TOP12. Os Bersaglieri apressam a prática na primeira meia hora, com quatro tries que lhes dão o ponto de bônus. A equipe de Piacenza luta e não desiste de jogar, mas a equipe da casa explora suas qualidades individuais e coletivas para manter os convidados à distância, que conseguem consertar até 29×19 no início do segundo tempo antes dos três tries nos últimos 15” do jogo.

Em Viadana caíram os Diablos “emilianos”, depois de um primeiro tempo disputado e incerto, os lombardos marcam primeiro try ao 25’, nas consequências de um lateral nos 22 adversários. Os anfitriões, dominando a primeira fração, conseguem marcar novamente nos acréscimos do primeiro tempo, com o placar 15-3. No segundo tempo, Valorugby tenta voltar ao jogo com dois tries, mas os lombardos são bons em resistir. Surpreendentemente, o Valorugby perde com um 21×17, que os leva a um ponto de bônus para manter o segundo lugar na classificação. Dia ruim para o Tupi Dell’Acqua, que sofreu um cartão amarelo.

Os campeões italianos vencem em Colorno com dificuldade. 31×24 o placar e 4 tries contra 3. Com Colorno, que consegue arrebatar o ponto de bônus defensivo, muito importante para a luta pela salvação, com um try no acréscimo. Os policiais do Fiamme Oro alcançam Valorugby graças a uma vitória em San Donà di Piave 20×7.

Quem persegue os quatro lugares dos playoffs é o Petrarca, que em Florença, na casa dos I Medicei, é o protagonista de uma virada incrível nos últimos 15’ do jogo. Abaixo, por 24×12 no intervalo, os padovanos alcançam três trie entre os 58’, 66’ e 74’ placar final 27×32 e a equipe do técnico Marcato permanece na corrida para os playoffs.

Na parte inferior da classificação, o Lazio conquista vitória e bônus sobre Mogliano: 23×21, que não lhes permite abandonar a vaga de lanterna, mas os aproxima de Colorno e Lyons. A batalha pela salvação promete estar próxima.

Peroni TOP12 – Campeonato Italiano

Rovigo 50 x 21 Lyons

I Medicei 27 x 32 Petrarca Padova

Colorno 24 x 31 Calvisano

Lazio 23 x 21 Mogliano

San Donà 07 x 20 Fiamme Oro

Viadana 21 x 17 Valorugby

Clube Cidade Jogos Pontos Rovigo Rovigo 12 51 Valorugby Emilia Reggio Emilia 12 44 Fiamme Oro Roma 12 44 Calvisano Calvisano 12 43 Petrarca Padova 12 42 Mogliano Mogliano Veneto 12 25 I Medicei Florença 12 25 Viadana Viadana 12 24 San Donà San Donà di Piave 12 22 Colorno Colorno 12 16 Lyons Piacenza 12 14 Lazio Roma 12 11

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 1º a 4º colocados = Semifinais

- 11º e 12º colocados = Rebaixamento



*Viadana e Valorugby tiveram um jogo com resultado cancelado.