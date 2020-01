O início do ano foi mais do que especial no SESC São José dos Campos. A unidade inaugurou a exposição “Vale do Rugby”, com curadoria de Victor Ramalho, que trabalha a história do rugby no Brasil e no Vale do Paraíba. Para inaugurar a exposição, lendas do rugby da região foram convidadas para um super bate-papo: Edis Abrantes, Alexandre Spani, Carla “Zaza” Barbosa e Jéssica Marin. Imperdível o programa 170 do Mesa Oval!

Todas as edições da MESA OVAL ficam também disponíveis na Central 3.

Reprodução autorizada pelo SESC São José dos Campos.