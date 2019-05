Nesse final de semana, o Leprechauns UFABC Rugby e o Tamanduás Bandeira realizam evento em prol da inclusão LGBT no dia internacional de combate à Homofobia. Na sexta feira, 17/05, ás 19h, será exibido na Universidade Federal do ABC, Campus Santo André, o Documentário da ESPN “Todas as cores”, e em seguida será realizada uma roda de conversa sobre a inclusão LGBT em esportes coletivos.

No Sábado, haverá um jogo amistoso entre as duas equipes, às 12h no Ceret. O Leprechauns atuará com uma equipe mista, masculina e feminina. O Tamanduás atuará com seu time formado, inclusive, por atletas trans. Ambos os times contarão com a participação e atuação de atletas da comunidade LGBT que os integram.