Estreamos hoje um novo colunista, o Dr. João Hollanda, ortopedista especialista em joelho e lesões no esporte, e médico da Seleção Brasileira de Futebol Feminino, que também vem lançando sem olhar ao rugby.

Lesões no Rugby

O rugby é um esporte coletivo de alta intensidade, com muito contato físico e movimentos rápidos. Isso tudo leva a uma alta incidência de lesões: estima-se um a cada quatro jogadores se machuquem ao longo da temporada. Este número é três vezes maior do que o que é observado no futebol, considerando-se o mesmo nível de competição. Em média, um a cada quatro jogadores se machuca ao longo de uma temporada.

Lesões mais comuns no rugby

Mais de 40% das lesões são distensões ou contusões musculares, 25% são entorses (principalmente no joelho ou tornozelo) e 15% são lesões na cabeça. Os outros 20% incluem fraturas, ferimentos cortantes e lesões por uso repetitivo / sobrecarga.

Lesões nos membros inferiores ocorrem em decorrência de forças de contato com o atleta adversário ou forças rotacionais durante rápidas mudanças de direção. Os entorses do tornozelo são comuns, representando aproximadamente uma em cada sete lesões no rugby. Entorses do joelho e, mais especificamente, as lesões do Ligamento Cruzado Anterior, preocupam por serem as lesões que mais frequentemente precisarão de cirurgia.

Já as lesões nos membros superiores envolvem a luxação do ombro, a luxação da clavícula ou fraturas, principalmente na clavícula. Ocorrem pelo contato ombro contra ombro ou, mais frequentemente, pela queda ao solo sobre o ombro.

Como os jogadores não usam nenhum tipo de proteção facial, os cortes no rosto são bastante comuns nos jogadores de rugby.

Como em outros esportes que envolvem velocidade e contato, traumas na cabeça são comuns, até mesmo falta do uso de capacete. A concussão caracteriza-se por uma alteração fisiológica da função cerebral que ocorre após um choque. Caracteriza-se entre outras coisas por confusão, esquecimento, tontura, visão turva e dores de cabeça. Todo jogador que apresente estes sinais após um trauma na cabeça deve ser removido do treino ou jogo. É muito importante que eles sejam devidamente avaliados e liberados para jogar por um profissional médico qualificado, experiente e familiarizado com o gerenciamento das concussões.

Quais jogadores de rugby sofrem mais lesões?

Tanto forward como os backwards estão vulneráveis a lesões nos tackles, ainda que estatistcamente os forwards sejam mais acometidos por este mecanismo de trauma. Um fator que influencia muito no risco de lesões é o nível técnico e físico do jogador. Um tackle muito bem executado sobre um jogador que não sabe se defender tão bem faz com que o risco de lesão no jogador menos experiente aumente bastante.

Como evitar as lesões no rugby?

Pelas características do esporte, as lesões serão sempre fonte de preocupação entre os jogadores de rugby, mas algumas medidas podem ser adotadas para minimuzar o risco: