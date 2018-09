De acordo com o site francês Rugbyrama, Agustín Pichot, vice presidente da World Rugby, a federação internacional, teve nesta semana reuniões com Steve Tew, CEO da New Zealand Rugby, e Jurie Roux, CEO da South Africa Rugby, para discutir um plano de Liga Mundial de Rugby para 2020.

Pichot recentemente declarou que o rugby de seleções necessita repensar urgentemente seu formato comercial e tornar seus jogos amistosos mais atrativos. A proposta apurada pela imprensa francesa sugere que o modelo da Nations League da UEFA para o futebol europeu, que estreou neste ano, poderá servir de inspirador. Na reportagem, é sugerido que a Liga Mundial poderia reunir anualmente as 12 melhores seleções do mundo, havendo sistema de rebaixamento e promoção para divisões inferiores.

Com isso, a ideia seria substituir os amistosos de julho e novembro por uma única janela de jogos, em novembro, com 5 semanas seguidas. Nesse caso, as 12 seleções poderiam ser divididas em 4 grupos de 3 seleções cada, com cada grupo baseado em um país, havendo semifinais e final todo ano em um local pré determinado. Provavelmente o torneio não ocorreria em anos de Copa do Mundo.

Será que funcionaria?