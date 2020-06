ARTIGO COM VÍDEOS – A Rússia está em situação complicada com a pandemia, mas mesmo assim autorizou o início de seu campeonato profissional de rugby, que terá o pontapé inicial nesta sexta-feira, com transmissões ao vivo no YouTube.





A “Premier Liga” russa (RRPL) foi expandida para 10 clubes, com a volta do clube de Kazan e com a entrada do gigante clube poliesportivo CSKA Moscou (CSKA Moskva). Originalmente ligado ao Exército Vermelho (o Exército Soviético), o CSKA é o clube esportivo com mais medalhas olímpicas no mundo, sendo famoso pelos times de futebol, basquete e hóquei no gelo. O CSKA retornou recentemente ao rugby após inatividade que vinha desde 1998.

Como vem sendo a história da última década, os dois clubes mais fortes são Enisei e Krasny Yar, a dupla de Krasnoyarsk, segunda maior cidade da Sibéria, considerada a casa do rugby russo. Campeão dos últimos 4 anos, o Enisei segue como o time a ser batido e conta com atletas russos e georgianos de Copa do Mundo, mas o Krasny Yar importou sul-africanos e tonganeses para a temporada. Desde 2011, foram 7 títulos do Enisei e 2 do Krasny Yar. A última vez que o título não foi de um dos gigantes siberianos foi em 2010, quando o VVA (clube nascido na Academia Yuri Gagarin, da Força Aérea soviética, localizado na Grande Moscou) foi campeão. Todos os títulos desde o fim da União Soviética ficaram entre esses 3 clubes.

Clubes participantes:

Enisei-STM Cidade: Krasnoyarsk (Sibéria) Títulos: 10 títulos

Krasny Yar Cidade: Krasnoyarsk (Sibéria) Títulos: 12 títulos

Metallurg Novokuznetsk Cidade: Novokuznetsk (Sibéria)

Slava Moskva Cidade: Moscou

CSKA Moskva Cidade: Moscou

VVA Podmoskovye Monino (Grande Moscou) Títulos: 17 títulos

Lokomotiv Penza Penza (Centro)

Strela Kazan Kazan (Centro)

Bogatyry Krasnodar Krasnodar (Sul)

Bulava Taganrog Taganrog (Sul)



- Continua depois da publicidade -

1ª rodada

19/06 – Penza x VVA

19/06 – Kazan x CSKA Moskva

20/06 – Krasnodar x Enisei

20/06 – Taganrog x Novokuznetsk

20/06 – Krasny Yar x Slava

Final de 2019