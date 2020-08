Tempo de leitura: 1 minuto

O futuro do rugby sul-africano vem sendo discutido por conta do fim do Super Rugby. A South Africa Rugby (a federação da África do Sul) teve reunião de seu conselho nesta semana e o país está de fato seriamente avaliando a transferência de suas equipes para o PRO14, para ter Lions, Bulls, Sharks e Stormers enfrentando anualmente irlandeses, galeses, escoceses e italianos.

Segundo reportagem do Telegraph, já existem conversas informais entre a SA Rugby e o PRO14 e a expansão para PRO16 ou PRO18 (dependendo da permanência de Cheetahs e Kings, os dois sul-africanos que já disputam o PRO14 e que, no entanto, não poderão participar da temporada 2020-21 por conta da pandemia) poderia acontecer para a temporada 2021-22.

Caso se confirme, a participação das grandes franquias sul-africanas no PRO14 poderia inviabilizar o projeto australiano de criação de um Super 8, bem como traria desafios no futuro para a montagem do calendário do Rugby Championship (a competição anual entre as seleções de África do Sul, Austrália, Nova Zelândia e Argentina), uma vez atualmente o Rugby Championship ocupa o período de férias do PRO14.