A cada quatro anos Inglaterra, Escócia, Gales e Irlanda unem forças para formarem os British and Irish Lions, a seleção das Ilhas Britânicas, que visita alguma grande seleção do Hemisfério Sul. Em 2017, os Lions estiveram na Nova Zelândia e encararam os All Blacks. Em 2021 eles irão à África do Sul enfrentar os Springboks, campeões do mundo.

O “Lions Tour”, como é chamado o evento, consistirá em 8 partidas, sendo 3 contra os Springboks, encerrando o evento, e 5 contra outros times, no aquecimento para os jogos principais. As datas e adversários foram hoje definidos, com 3 times do Super Rugby (Stormers, Sharks e Bulls), um combinado geral e a seleção “B” da África do Sul fazendo os demais embates. Curiosamente não haverá jogos contra o Lions de Joanesburgo, uma das equipes sul-africanos do Super Rugby. O Tour de 2021 terá 2 jogos a menos que o de 2017, como parte do novo acordo com os clubes ingleses.



A última visita dos Lions à África do Sul ocorreu em 2009, com os Springboks vencendo duas partidas e os Lion uma.

Guaranteed to be an unforgettable tour in 2021 @lionsofficial v @Springboks.. pic.twitter.com/I4DncPRw1g — Martyn Williams (@martynewilliams) December 4, 2019

Dia 03/07/2021 – Lions x Stormers, na Cidade do Cabo

Dia 07/07/2021 – Lions x South Africa Invitations (talvez South Africa Barbarians), em Port Elizabeth

Dia 10/07/2021 – Lions x Sharks, em Durban

Dia 14/07/2021 – Lions x South Africa “A” (Emerging Springboks), em Nelpruit

Dia 17/07/2021 – Lions x Bulls, em Pretória

Dia 24/07/2021 – Lions x Springboks, em Joanesburgo (Soweto – Soccer City/FNB Stadium)

Dia 31/07/2021 – Lions x Springboks, na Cidade do Cabo

Dia 07/08/2021 – Lions x Springboks, em Joanesburgo (Ellis Park)

We certainly can’t wait to welcome our friends from the north here in 2021! #LionsSA2021 @lionsofficial https://t.co/YrQPCFvbBf — Springboks (@Springboks) December 4, 2019