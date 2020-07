No próximo ano, os British and Irish Lions serão formados para viajarem à África do Sul e duelarem com os Springboks. A pandemia lançou dúvidas sobre a continuidade do evento, sobretudo por conflitar em datas com os Jogos Olímpicos.

Porém, as duas entidades confirmarem que seguem comprometidas com o evento e suas datas estão mantidas. Serão 8 jogos, com os Lions enfrentando 3 vezes os Boks. Os outros 5 jogos serão contra times de Super Rugby ou combinados.