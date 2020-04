O rugby no Brasil tem uma longa história e que precisava ser narrada. O novo livro “A História do Rugby no Brasil (1891-2009)”, de autoria de Diego Gutierrez (jornalista e sociólogo), Thiago Kater (historiador e arqueólogo) e Victor Ramalho (historiador e jornalista), sob orientação de Marco Bettine (sociólogo, professor da EACH-USP), percorre cerca de 120 anos de história do rugby no nosso país, de suas origens à sua profissionalização.

O livro é fruto do trabalho dos pesquisadores no LUDENS (Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas sobre Futebol e Modalidades Lúdicas da USP) que levantaram fontes documentais de todo o período e produziram uma primeira obra sintética sobre o desenvolvimento do rugby no Brasil.

“Nossa obra teve como objetivo ser um primeiro trabalho amplo que cobrisse a história do nosso esporte desde sua introdução no país. Nosso intuito foi de criar uma primeira referência para que pesquisadores no futuro possam ter um ponto de partida para investigarem a história e o desenvolvimento do esporte. Queremos que mais historiadores levantem questões, mais jornalistas tragam as memórias dos clubes e dos jogadores do passado, mais gestores possam avançar com realismo na condução do esporte, mais educadores físicos possam ampliar o conhecimento sobre a modalidade. Não estamos dando a palavra final, estamos dando o kick-off”, comenta Victor Ramalho, um dos autores, além de fundador e editor do Portal do Rugby. “Optamos ainda por encerrar o livro em 2009, porque a última década, a partir da fundação da Confederação, ainda está muita fresca na memória de nós que a vivemos e renderia um livro inteiro sozinha. Antes de mais nada, é preciso conhecer toda a trajetória anterior do rugby antes de entendermos os últimos 10 anos”, complementa.

“O Brasil é um país onde o passado constantemente se perde e as conquistas e desastres parecem sempre inéditas. Em um momento de transformação do rugby brasileiro, este livro tem o objetivo de homenagear aqueles que vieram antes de nós. Aqueles que com trabalho duro e dedicação fizeram o rugby brasileiro. Pessoas que muitas vezes são esquecidas ou tem seus esforços diminuídos. Esse livro e para elas”, aponta Diego Gutierrez.

“Talvez o grande mérito deste livro seja a vasta e inédita coleta de fontes que realizamos para escrevê-lo. Um trabalho de pesquisa e sistematização da documentação em diversas plataformas e arquivos disponíveis. O diferencial, no entanto, foi o contato com atores de boa parte dessa trajetória do rugby no Brasil, que muitas vezes além de nos disponibilizar seus arquivos pessoais nos narravam suas memórias, o que nos faziam interpolar as diferentes experiências pessoais com a narrativa histórica que contávamos”, destaca Thiago Kater.

*A obra está disponível apenas em formato de e-book.