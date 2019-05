Semana de final e semana de pensar no futuro. A Heineken Champions Cup, a Copa Europeia, está vivendo seu fim de semana de final, com Newcasatle, na Inglaterra, recebendo pela primeira vez a grande decisão do torneio mais importante de clubes do continente.

No ano que vem, será a vez de Marselha, na França, ser o palco da grande final, e faltava a EPCR – entidade organizadora do torneio – definir a sede da final de 2021. O anúncio foi feito nesta sexta e a final será em Londres pela sexta vez na história, mas em palco novo: o recém inaugurado Tottenham Stadium, nova casa do Tottenham Hotspur, do futebol. O estádio tem capacidade para 62 mil pessoas, sendo o segundo estádio londrino a receber a final da Heineken Champions Cup. As outras 5 finais disputadas em Londres foram no estádio de Twickenham (2000, 2004, 2007, 2012 e 2015). Será a 7ª final na Inglaterra (com Newcastle sendo a única cidade fora de Londres a ter recebido o evento).