A Arena O2, principal arena coberta de Londres, será o palco nessa terça-feira, dia 29 de outubro, do torneio inaugural do RugbyX, nova modalidade lançada pelo World Rugby. Trata-se do rugby 5-a-side, isto é, rugby com 5 jogadores de cada lado, jogado em metade de um campo normal com tempo único de 10 minutos, sem intervalo.



Jogos empatados serão decididos em duelos 1 x 1 (um atleta com a bola, tentando marcar o try, e um atleta sem a bola, buscando derrubar o oponente, com o portador da bola tendo 10 segundos para fazer o try). O RugbyX ainda permitirá 7 reservas, sendo que qualquer atletas poderá retornar a campo após sair. A modalidade ainda limita rucks a 2 jogadores de cada time e mauls a 3 jogadores por time, ao passo que os scrums têm 3 atletas de cada lado, mas sem ser permitido empurrar (sendo liberado apenas puxar a bola com os pés, isto é, “hookear”). Não há conversões, penais ou drop goals e os lineouts são cobrados por um reserva que não estiver em campo, com cada equipe designando sempre um atleta para ficar em cada lateral. As infrações seguem as Leis do Rugby normalmente.

Com dimensões reduzidas, o RugbyX poderá ser disputado em ginásios cobertos, com instalação de gramado sintético. Trata-se de um desdobramento competitivo do “X Rugby” que já havia sido desenvolvido na Inglaterra para oferecer uma modalidade completa de rugby de contato, mas acessível a equipes iniciantes, por requerer menos atletas e não ser tão aeróbica quanto o sevens, abrindo espaço para jogadores sem o perfil do sevens poderem jogar.



O torneio de lançamento contará com 6 times masculino (Inglaterra, Irlanda, França, Argentina, Estados Unidos e Barbarians) e 4 femininos (Inglaterra, França, Estados Unidos e Irlanda), com as seleções utilizando basicamente seus atletas do sevens. Os Barbarians, por sua vez, manterão a tradição de serem um combinado internacional e convidaram nomes de peso: os quenianos Oscar Ouma e Willy Ambaka, o sul-africano Kyle Brown, os fijianos Ravouvou, Veremalua, Viriviri, Kolinisau, Taliga e Pio Tuwai, o galês Treharne, o inglês Anyanwu e o australiano Louis Lynagh (filho do ídolo dos Wallabies Michael Lynagh), tendo Danny Care (ex seleção inglesa) como treinador.

Tabela de jogos:

Masculino

Grupo A: Inglaterra, Irlanda e Barbarians

Grupo B: França, Estados Unidos e Argentina

Feminino

Grupo Único: Inglaterra, França, Estados Unidos e Irlanda

*Horários de Brasília

12h45 – Inglaterra x Barbarians – Masculino

13h00 – Argentina x Estados Unidos – Masculino

13h15 – Inglaterra x França – Feminino

13h30 – Irlanda x Barbarians – Masculino

13h45 – Estados Unidos x França – Masculino

14h00 – Estados Unidos x Irlanda – Feminino

14h15 – Inglaterra x Irlanda – Masculino

14h30 – França x Argentina – Masculino

17h35 – 2º Grupo A x 3º Grupo B – Masculino

17h50 – 2º Grupo B x 3º Grupo A – Masculino

18h10 – 3º lugar – Feminino

18h25 – 1º Grupo A x Vencedor de A2/B3 – Masculino

18h40 – 1º Grupo B x Vencedor de B2/A3 – Masculino

19h00 – Final – Feminino

19h15 – Final – Masculino