Saiu a segunda divisão e voltou a primeira divisão. Nesse próximo fim de semana, a festa será em Los Angeles, que voltará a receber uma etapa masculina do Circuito Mundial de Sevens pela primeira vez desde 2006. Preparando-se para ser sede dos Jogos Olímpicos de 2028, Los Angeles substitui Las Vegas como o palco máximo do sevens nos Estados Unidos.

Com todos os jogos ao vivo no Watch ESPN, a etapa de Los Angeles contará apenas com disputas masculinas e, com isso, retornará ao velho formato de disputas com classificação às quartas de final para os 2 primeiros colocados de cada grupo.

Com 4 etapas já realizadas, Nova Zelândia e África do Sul vão disputando ponto a ponto a liderança geral.

Grupo a grupo

Fiji é o cabeça do Grupo A. Após ter iniciado muito mal o circuito, Fiji voltou a ser protagonista ao vencer a última etapa. Ainda assim, a distância de Fiji para os ponteiros é muito grande e o que está mesmo em jogo é Fiji provar que está entre os favoritos ao ouro nos Jogos Olímpicos;

A França é a segunda força da chave, fazendo campanha sólida no circuito até o momento, apesar de ter tropeçado na etapa passada. A Argentina corre por fora, sendo time consistente. A Coreia do Sul fecha o grupo como a convidada da etapa, preparando-se para debutar nos Jogos Olímpicos;

No Grupo B, a África do Sul é disparada a maior favorita, tendo chegado a 3 finais em 4 etapas até o momento. Irlanda, Canadá e Quênia, de campanhas irregulares, prometem disputas acirradas pela classificação, em quadro imprevisível;

No Grupo C, Estados Unidos e Austrália prometem uma batalha de arrepiar pela primeira colocação, buscando aproximarem-se dos ponteiros. Os EUA começaram mal a temporada, mas têm elenco poderoso, jogam em casa e chegam com boa campanha de recuperarão na etapa passada. Escócia e Samoa correm por fora na chave;

Por fim, no Grupo D, a Nova Zelândia é a cabeça de chave, ambiciosa por se recuperar do deslize do último torneio e defender sua margem de pontos na liderança do circuito;

é a cabeça de chave, ambiciosa por se recuperar do deslize do último torneio e defender sua margem de pontos na liderança do circuito; A Inglaterra, que vem mostrando força com 3 semifinais em 4 etapas, é a grande concorrente dos All Blacks, enquanto Gales e Espanha jogam entre si ponto a ponto contra a lanterna do circuito;

World Rugby Sevens Series – Circuito Mundial de Sevens – 5a etapa Masculina – em Los Angeles, Estados Unidos

Grupo A: Fiji, Argentina, França e Coreia do Sul

Grupo B: África do Sul, Irlanda, Canadá e Quênia

Grupo C: Estados Unidos, Austrália, Escócia e Samoa

Grupo D: Inglaterra, Nova Zelândia, Gales e Espanha

Sábado, dia 29 de fevereiro

14h45 – Nova Zelândia x Gales

15h07 – Inglaterra x Espanha

15h29 – Argentina x França

15h51 – Fiji x Coreia do Sul

16h13 – Irlanda x Canadá

16h35 – África do Sul x Quênia

16h57 – Austrália x Escócia

17h19 – Estados Unidos x Samoa

17h41 – Nova Zelândia x Espanha

18h03 – Inglaterra x Gales

18h25 – Argentina x Coreia do Sul

18h47 – Fiji x França

19h31 – Irlanda x Quênia

19h53 – África do Sul x Canadá

20h15 – Austrália x Samoa

20h37 – Estados Unidos x Escócia

20h59 – Gales x Espanha

21h21 – Inglaterra x Nova Zelândia

21h43 – França x Coreia do Sul

22h05 – Fiji x Argentina

23h35 – Canadá x Quênia

00h05 – África do Sul x Irlanda

00h35 – Escócia x Samoa

01h03 – Estados Unidos x Austrália

Domingo, dia 1º de março



13h15 – Quartas de final pelo 9º lugar – 3º A x 4º D

13h37 – Quartas de final pelo 9º lugar – 3º C x 4º B

13h59 – Quartas de final pelo 9º lugar – 3º D x 4º A

14h21 – Quartas de final pelo 9º lugar – 3º B x 4º C

14h43 – Quartas de final pelo 1º lugar – 1º A x 4º D

15h05 – Quartas de final pelo 1º lugar – 1º C x 4º B

15h27 – Quartas de final pelo 1º lugar – 1º D x 4º A

15h49 – Quartas de final pelo 1º lugar – 1º B x 4º C

16h11 – Semifinal pelo 13º lugar

16h33 – Semifinal pelo 13º lugar

16h55 – Semifinal pelo 9º lugar

17h17 – Semifinal pelo 9º lugar

17h39 – Semifinal pelo 5º lugar

18h01 – Semifinal pelo 5º lugar

18h23 – Semifinal pelo 1º lugar

18h45 – Semifinal pelo 1º lugar

19h07 – Decisão de 13º lugar

20h07 – Decisão de 9º lugar

20h31 – Decisão de 5º lugar

20h55 – Decisão de 3º lugar

21h26 – FINAL

Seleção Pontuação total Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Etapa 8 Etapa 9 Etapa 10 Nova Zelândia 76 19 22 22 13 África do Sul 67 22 19 7 19 França 56 12 17 19 8 Inglaterra 54 17 7 15 15 Fiji 53 8 15 8 22 EUA 47 10 8 12 17 Austrália 47 13 5 17 12 Argentina 45 11 13 11 10 Irlanda 33 5 12 5 11 Canadá 33 7 6 13 7 Quênia 26 4 11 10 1 Escócia 25 3 10 6 6 Samoa 23 15 4 2 2 Espanha 17 6 3 4 4 Gales 9 2 1 1 5 Campeões por etapa

- 15º colocado = rebaixamento;