Mais noticias da Superliga sul-americana! Los Ceibos, o time argentino da competição, anunciou sua 24ª contratação e é de peso: Lucas Mensa. Centro de 23 anos, Mensa foi uma das surpresas no elenco dos Pumas na Copa do Mundo de 2019, depois de ter feito sucesso com a Argentina XV no primeiro semestre.

Além dele, o time argentino contratou Fernández Criado, segunda linha de 21 anos do Belgrano, totalizando 25 atletas no plantel.

Enquanto isso, os uruguaios do Peñarol, que já tinham 18 atletas contratados, anunciaram mais mais 12 jogadores, totalizando um elenco até o momento com 30 nomes. Entre eles estão o sul-africano Bradley Thain (scrum-half de 21 anos com passagem pelos Lions no Super Rugby) e 2 colombianos: Diver Ceballos e Geovanny Carvajal (que se somam a Giraldo, contratado pelo Olimpia, como o trio colombiano na liga).

Os outros 9 nomes são uruguaios: os pilares Ezequiel Ramos e Diego Arbelo, o segunda linha Juanjuan Garese, os terceiras linhas Santiago Civetta, Alejandro Nieto e Maxime Sonneveld, os centros (que também podem jogar de abertura) Tomás Inciarte e Agustín Della Corte e os fullbacks José Iruleguy e Ignacio García.

- Continua depois da publicidade -

Arbelo, Civetta, Nieto, Inciarte e Della Corte jogaram a Copa do Mundo de 2019.