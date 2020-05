Mario Ledesma, treinador da seleção da Argentina, revelou hoje lista de 59 jogadores para os trabalhos de 2020, caso as partidas do Rugby Championship sigam no calendário. Já considerando os contratos do segundo semestre de 2020, são 45 atletas do sistema de alto rendimento da União Argentina de Rugby (42 dos Jaguares e 3 dos Ceibos) e outros 14 que atuam no rugby europeu. Entre as ausências estão Imoff (que segue não sendo chamado), Garcia Botta e Landajo.

Albornoz, Tomás – Jaguares Alemanno, Matías – Jaguares Bertranou, Gonzalo – Jaguares Boffelli, Emiliano – Jaguares Bosch, Facundo (La Rochelle, França) Bruni, Rodrigo – Jaguares Calas, Ignacio – Jaguares Calles, Ignacio (Pau, França) Cancelliere, Sebastián – Jaguares Carreras, Mateo – Jaguares Carreras, Santiago – Jaguares Castro, Juan Pablo – Jaguares Chocobares, Santiago – Jaguares Cordero, Santiago (Bordeaux, França) Creevy, Agustín – Jaguares Cubelli, Tomás – Jaguares Daireaux, Juan Bautista – Los Ceibos De La Fuente, Jerónimo – Jaguares Delguy, Bautista – Jaguares Diaz Bonilla, Joaquín – Jaguares Díaz, Javier – Jaguares Ezcurra, Felipe – Jaguares Fernández Criado, Rodrigo – Jaguares Fernández, Patricio (Lyon, França) García, Gonzalo – Los Ceibos Gigena, Facundo (Leicester Tigers, Inglaterra) Gómez Kodela, Francisco (Bordeaux, França) Gorrissen, Francisco – Jaguares Grondona, Santiago – Jaguares Herrera, Ramiro (Stade Français, França) Isa, Facundo (Toulon, França) Kremer, Marcos – Jaguares Lavanini, Tomás (Leicester Tigers, Inglaterra) Lezana, Tomás – Jaguares Mallía, Juan Cruz – Jaguares Matera, Pablo (Stade Français, França) Medrano, Santiago – Jaguares Mensa, Lucas – Jaguares Miotti, Domingo – Jaguares Montagner, Santiago – Jaguares Montoya, Julián – Jaguares Moroni, Matías – Jaguares Moyano, Ramiro (Toulon, França) Orlando, Matías – Jaguares Ortega Desio, Javier – Jaguares Paulos, Lucas – Jaguares Pedemonte, Juan Bautista – Jaguares Petti, Guido – Jaguares Pieretto, Enrique (Glasgow, Escócia) Sánchez, Nicolás (Stade Français, França) Sclavi, Joel – Jaguares Socino, Santiago – Jaguares Sordoni, Lucio – Jaguares Tetaz Chaparro, Nahuel – Jaguares Tuculet, Joaquín – Jaguares Urdapilleta, Benjamín (Castres, França) Vivas, Mayco – Jaguares Wegrzyn, Federico – Los Ceibos Zeiss, Juan Pablo – Jaguares