Nesta quarta-feira, o Estádio Charrua, em Montevidéu, no Uruguai, foi o palco para as semifinais do Campeonato Sul-Americano M19, que vale classificação a seu campeão ao World Rugby U20s Trophy de 2020 (a 2ª divisão mundial) e aos seus 3 primeiros colocados no novo U20s Americas Rugby Championship.

No primeiro embate, o Chile atropelou o Paraguai por 52 x 14. Os paraguaios até tiveram bons momentos no primeiro tempo, mas os chilenos foram sólidos, chegaram ao intervalo com 28 x 07 de vantagem e mantiveram o ritmo na segunda etapa.

Já o Brasil foi superado pelo Uruguai em jogo de 45 x 00 para os Teritos, que dominaram o jogo do início ao fim, sendo superiores na domada de decisões e acumulando muito mais volume de jogo, com poucas chances para os Curumins. Foram ao todo 4 tries no primeiro tempo e outros 3 na segunda etapa.

Com os resultados, Uruguai e Chile já estão no U20s Americas Rugby Championship e decidirão o título, enquanto Brasil e Paraguai jogarão pelo terceiro lugar (que vale a última vaga no U20s Americas Rugby Championship).

Semifinais

52 14

18h00 – Chile 52 x 14 Paraguai



45 00

19h30 – Uruguai 45 x 00 Brasil



Sábado, dia 30 de novembro

17h30 – Paraguai – Decisão de 3º lugar

19h00 – Uruguai x Chile – FINAL