Nesta sexta-feira, mais cinco jogadores foram confirmados pelo Corinthians, somando-se aos cinco nomes anunciados ontem. Desta vez, é uma lista jovem:

Douglas Rauth (Curitiba): scrum-half de 23 anos, nos Tupis desde 2017 (3 caps);

Daniel “Maranhão” Lima (Poli): ponta e scrum-hallf de 22 anos, nos Tupis desde 2018 (6 caps);

Joel Ramirez (Jacareí): pilar de 22 anos, nascido na Argentina, nos Tupis desde 2019;

Leonel “Messi” Moreno (São José): pilar de 23 anos, nascido na Argentina, nos Tupis desde 2019 (debutou contra os Barbarians);

Felipe Cunha (Pasteur): scrum-half de 21 anos, nos Tupis desde 2019 (debutou contra os Barbarians);

Os clubes de 2019 e os caps (jogos oficiais pela seleção) estão nos parênteses.

O treinador Fernando Portugal ainda confirmou que o Corinthians não contará com estrangeiros no elenco (apenas com atletas que possam vestir a camisa dos Tupis).



O clube ainda confirmou a notícia que havíamos dado ontem sobre o primeiro amistoso do ano para o rugby do Corinthians.

Já temos data, horário e local do nosso primeiro jogo! Será um amistoso em Montevidéu, no Uruguai, no dia 26 de fevereiro, contra outro gigante sul-americano.

Quem levará a melhor nessa?#PaixaoSemLimites pic.twitter.com/Z4u96nZZAS — Corinthians Rugby Oficial (@CorinthiansSLAR) February 13, 2020