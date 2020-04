Sexta (dia 4), sábado (5) e domingo (6) serão de retorno das exibições de jogos históricos da Copa do Mundo de Rugby no Facebook oficial do torneio, bem como no YouTube do World Rugby.

O grande destaque é o jogo sábado, tido como um dos maiores da história dos Mundiais: a famosa virada da França sobre os All Blacks no Mundial de 1999.

Os jogos a serem exibidos, pelos horários de Brasília, são:

Sexta, 15h – Final da Copa do Mundo de 2017 (Feminina) – Nova Zelândia x Inglaterra;

Sábado, 15h – Semifinal da Copa do Mundo de 1999 (Masculina) – França x Nova Zelândia;

Domingo, 12h – 3º lugar da Copa do Mundo de 2007 (Masculina) – Argentina x França;

Hoje, ainda foi exibida a final da Copa do Mundo de Sevens de 2001 histórica entre Nova Zelândia e Austrália. Jogada em Mar del Plata, na Argentina, a partida teve craques das seleções de XV em campo, como Jonah Lomu.