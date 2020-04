A Major League Rugby, a liga profissional norte-americana, confirmou uma grande novidade pensando na temporada 2021. Seguindo o modelo de outras ligas esportivas norte-americanas, a MLR passará a contar com sistema de draft para atletas vindos das universidades do país, onde o rugby tem crescido. Hoje, os EUA contam com mais de 900 times universitários.

Atletas interessados se inscreverão no draft e poderão ser escolhidos pelos times. O draft usará a tabela de classificação da temporada 2020 (a tabela no momento do cancelamento da competição, por conta do COVID-19). Os times terão suas colocações de 2020 utilizadas, com o pior time de 2020 sendo o primeiro a escolher atletas e o melhor time o último. Cada time escolherá um atleta por vez ao longo de um número de rodadas a serem determinadas.

Jogadores de universidades canadenses ainda não participarão do draft, mas poderão se inscrever como candidatos a vagas na MLR, com as equipes ficando livres para contratá-los se quiserem.

O draft já tem data: dias 13 e 14 de junho de 2020.