ARTIGO COM VÍDEOS – Nesse fim de semana, Jakarta, na Indonésia, recebeu o Asia Rugby Sevens Trophy, o torneio da segunda do sevens da Ásia que valia uma vaga na primeira divisão de 2020 e no torneio Pré Olímpico de 2019 (em novembro, na Coreia do Sul).

Entre os homens, quem levou a melhor em solo indonésio foi a Malásia, superando a vizinha Singapura numa final apertada de 17 x 14. A surpresa maior foi a Mongólia, que terminou o torneio em quarto lugar. Com o resultado, os malaios se somarão a Hong Kong, Sri Lanka, Coreia do Sul, China, Cazaquistão, Taipé Chinês (Taiwan), Filipinas e Emirados Árabes Unidos.



Entre as mulheres, as Filipinas levaram a melhor, despachando Índia e Indonésia no triangular final. Com isso, as Filipinas encararão China, Cazaquistão, Hong Kong, Sri Lanka, Tailândia, Singapura e Malásia.





Asia Rugby Sevens Trophy – 2ª divisão asiática – em Jakarta, Indonésia

- Continua depois da publicidade -

Masculino

Grupo A: 1 Mongólia, 2 Indonésia, 3 Uzbequistão;

Grupo B: 1 Tailândia, 2 Afeganistão, 3 Bangladesh;

Grupo C: 1 Singapura, 2 Índia, 3 Brunei;

Grupo D: 1 Malásia, 2 Laos;

Semifinais: Malásia 26 x 00 Mongólia, Singapura 14 x 12 Tailândia;

3º lugar: Tailândia 24 x 14 Mongólia;

Final: Malásia 17 x 14 Singapura

Classificação final: 1 Malásia (promovida), 2 Singapura, 3 Tailândia, 4 Mongólia, 5 Índia, 6 Indonésia, 7 Afeganistão, 8 Laos, 9 Uzbequistão, 10 Bangladesh, 11 Brunei;

Feminino

Grupo A 1 Índia, 2 Guam, 3 Taiwan;

Grupo B: 1 Filipinas, 2 Laos, 3 Qatar;

Grupo C: 1 Indonésia, 2 Coreia do Sul, 3 Bangladesh;

Triangular Final: 1 Filipinas, 2 Índia, 3 Indonésia;

Classificação final: 1 Filipinas (promovida), 2 Índia, 3 Indonésia, 4 Coreia do Sul, 5 Guam, 6 Laos, 7 Qatar, 8 Taiwan, 9 Bangladesh;