Nos dias 15, 16 e 17 de novembro, a cidade de Manaus (AM) recebe tês cursos de rugby ministrados por Gabriel Cenamo, educador de coaching World Rugby/Brasil Rugby. Os locais e horários do evento variam de acordo com a data dos cursos.

No dia 15, o Curso ‘Treinador Nivel 1 – World Rugby’ acontece na Vila Olímpica, entre 8h e 18h. O intuito do curso é realizar uma introdução sobre o rugby para capacitar treinadores ou coordenadores. No dia 16, a Universidade Federal do Amazonas recebe o curso ‘Formação para Iniciação ao Rugby: teoria e prática’, voltado para capacitar acadêmicos, profissionais de educação e atletas que já têm prática do esporte para o rugby escolar.

No último dia, 17 de novembro, será a vez do ‘Workshop Rugby’. O curso acontece na Vila Olímpica, entre 8h e 12h, e tem o intuito de promover o conhecimento teório e prático de habilidades para jogadores.

Esta é uma grande oportunidade para a região conhecer e aprofundar conhecimentos sobre o rugby. A organizadora do evento em Manaus agradece à Secretaria da Juventude Esporte e Lazer do Estado do Amazonas pelo apoio ao evento.

Interessado em ações como esta? Envie e-mail para educacao@brasilrugby.com.br

Confira os detalhes de cada um dos dias de cursos com os links para inscrições:

Dia 15 de Novembro

Treinador Nivel 1 – World Rugby

Das 8h às 18h

Vila Olímpica

Avenida Pedro Teixeira, 1271-1359, Dom Pedro – Manaus, AM

Inscrição: https://www.sympla.com.br/treinador-nivel-1—world-rugby__676482

Dia 16 de Novembro

Formação para Iniciação ao Rugby: teoria e prática

Das 8h às 18h

Universidade Federal do Amazonas

Avenida General Rodrigo Octavio Jordo Ramos, 1200 , Coroado I, Manaus, AM

Inscrição: https://www.sympla.com.br/formacao-para-iniciacao-ao-rugby-teoria-e-pratica__676163

Dia 17 de Novembro

Workshop Rugby

Das 8h às 12h

Vila Olímpica

Avenida Pedro Teixeira, 1271-1359, Dom Pedro – Manaus, AM

Inscrição: https://www.sympla.com.br/workshop-rugby__676513

