A semana começou com mais uma notícia do mercado de transferências. O centro da seleção inglesa Manu Tuilagi, de 29 anos e 44 internacionalizações, foi confirmado como o mais novo reforço do Sale Sharks.

O jogador já havia confirmado sua saída do Leicester Tigers após 11 anos servindo o poderoso clube das Midlands, que vive em crise, mas seguirá na Premiership inglesa, afastando as especulações sobre uma possível transferência ao rugby francês ou mesmo ao rugby league (o rugby de 13 jogadores).

Sale Sharks pensando alto com nova casa

O Sale Sharks é o único clube profissional atualmente na região de Manchester, dominada pelo futebol e pelo rugby league. Sale é subúrbio sul de Manchester, mas os Sharks não vem mandando seus jogos em outra cidade da região metropolitana, Salford, no estádio do Salford Red Devils, do league. No entanto, tal vida “longe” de casa vai mudar.

O clube anunciou que retornará a Sale em breve, ao anunciar planos para a construção de um novo estádio em sua cidade, no Crossford Bridge Community Sports Village, parque esportivo em Sale. Ainda não há uma data para as obras, com o projeto estando ainda aberto para consulta pública.