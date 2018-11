Os Maoris estão chegando! No próximo dia 10, sábado, o Brasil terá o jogo mais notável de sua história no XV masculino enfrentando os Maori All Blacks – a seleção maori da Nova Zelândia, oficialmente hoje a segunda seleção do país – no Morumbi.

O time neozelandês entrou em campo no último sábado e derrotou os Estados Unidos por 59 x 22, em Chicago. E a equipe desembarca nesta segunda-feira no Brasil. Na terça, a CBRu fará o lançamento da partida para a imprensa com uma coletiva com Tupis e com Maoris.

Na sequência, os Maori All Blacks realizarão de tarde um treino na USP, aberto para a imprensa captar imagens. Portanto, fique ligado, pois estaremos nos dois eventos.