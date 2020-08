Tempo de leitura: 1 minuto

Está confirmado que o ponta sul-africano Makazole Mapimpi, campeão do mundo com os Springboks, é novo reforço do NTT Docomo Red Hurricanes, da Top League japonesa. Aos 30 anos e com 14 jogos oficiais pela África do Sul, Mapimpi deixa os Sharks do Super Rugby e terá como companhia estrelada na equipe de Osaka o All Black Liam Squire.

Já o capitão australiano Michael Hooper pode ter feito seu último jogo pelos Waratahs no último fim de semana. Isso porque o terceira linha de 28 anos está de mudança também para o Japão. Hooper, que tem 99 jogos oficiais pelos Wallabies, defenderá em 2021 o Toyota Verblitz, da Top League – equipe de Kieran Read, ex All Blacks, e Willie Le Roux, dos Springboks.