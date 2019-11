Dois Springboks campeões do mundo, Tendai “Beast” Mtawarira e Herschel Jantjies, já estavam confirmados para jogarem pelos Barbarians contra o Brasil no dia 20 de novembro, em São Paulo. Agora, outros dois nomes de peso confirmaram presença no elenco dos Barbarians, verdadeira seleção internacional que desfilará no estádio do Morumbi.

São eles o ponta Makazole Mapimpi, que marcou um dos tries da grande final, e o centro Lukhanyo Am, que deu a assistência para o try de Mapimpi. Além, o técnico da Inglaterra, Eddie Jones, o irlandês Rory Best, o francês Batareaud e o argentino Herrera estão confirmados no time que visitará o Brasil.