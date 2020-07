Com 95.236 votos (2.615 votos só na final), uma média de 281 votos por partida, 198 partidas disputadas, o Minas Champions e-Rugby chega ao fim com corando uma equipe do triângulo mineiro.

O torneio virtual foi dividido em 4 fases: classificação, quartas de final, semifinal e final. Na fase de classificação, as 20 equipes jogaram no esquema de turno único, com todas jogando contra todas, onde as pessoas votavam nas equipes através do story do Instgram da Federação Mineira de Rugby. Nas fases seguintes o funcionamento foi o mesmo, porém as partidas eram eliminatórias. Na tentativa de aproximar o virtual do real, uma fórmula foi criada para converter a porcentagem de votos em pontos conforme as regras do rugby, o que deixou a disputa ainda mais interessante, possibilitando que a classificação fosse determinada conforme os critérios de um campeonato real.

O destaque positivo foi o surgimento, ou ressurgimento, de equipes que não figuravam no cenário mineiro e o grande engajamento de atletas, ex-atletas e torcedores dos times, que refletiu na grande votação obtida e provocou grandes viradas nos minutos finais de votação. O destaque negativo fica pela utilização de perfis falsos para realizar a votação.

A competição, que terminou no dia 27/06, teve a equipe do Maravilhas, do triângulo, em primeiro lugar, seguida de Ituiutaba, também do triângulo, em segundo e do Inconfidentes, da histórica Ouro Preto (região metropolitana), em terceiro. Na quarta colocação ficou a equipe do Montes Claros, da região norte.

A Federação Mineira de Rugby irá realizar novas competições online em outros formatos durante o período de pandemia e o Minas Champions e-Rugby voltará a ocorrer nos anos seguintes.

Texto: Federação Mineira de Rugby