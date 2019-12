No próximo sábado dia 21/12 o Maringá rugby receberá o treinado Robert Burgin para uma clínica com os atletas de todas as categorias da cidade. A confederação brasileira de rugby League enxerga Maringá como uma potência e seleiro de novos atletas, por isso enviou o experiente treinador para esta vivência.

Robert tem vasto currículo foi jogador de Rugby League por 30 anos (10 a 40 anos) e também treinador por 19 anos. Trabalhou na Queensland Rugby League, foi jornalista da liga de rugby por 20 anos, fundador da Latino-Americana Rugby League, atualmente chefe de estratégia da Copa do Mundo Feminina do Brasil 2021 e gerente de futebol do Sunshine Coast Falcons na Austrália, clube irmão da equipe do NRL Melbourne Storm.

A clínica ocorrerá das 10 às 16 no parque Alfredo Nyfeller, onde os atletas conhecerão mais sobre regras, técnicas e estratégias de jogo. Atletas de toda a região estão convidados!Maringá recebe treinador australiano para clínica rugby League.