A temporada 2019 no Mato Grosso se encerra neste sábado dia 23 com a última etapa do circuito estadual de sevens o MT Sevens na Cidade de Campo Novo dos Parecis, após um ano cheio de conquistas para o rugby Mato Grossense, tanto nas categorias de Sevens e XV, Mato Grosso está mostrando que têm um caminho promissor no estado e na região Centro-Oeste.

Fechando o ano com destaque para as equipes Cuiabá, Primavera do Leste que chegaram a Semi-final da taça Pequi Nations XV masculino, além categoria juvenil feminina e masculina do Melina ganhando experiência em campeonatos dentro e fora do estado e equipe feminina do Melina com o títulos de campeãs do torneios de Pequi Sevens e Super Sevens da 3 etapa do Circuito Nacional.

A quarta e última etapa a responsabilidade da organização é da equipe de Campo Novo dos Parecis, primeiro time formado dentro IFMT pela professora, treinadora e Atleta Quezia Pereira que em 2012 levou o esporte para dentro do Instituto como um método de integração e divertimento para os alunos.

Em 2015 a modalidade passou a ter grande importância dentro da instituição fazendo parte do projeto, a pedido dos alunos a professora começou a passar os treinos ao sábados para aqueles que queriam aprender mais sobre o rugby, este será o terceiro ano que sediam uma etapa do MT Sevens com o apoio do IFMT- Campus Campo Novo dos Parecis e secretária de esportes da cidade.

A professora vem notando mudanças que o esporte está causando nas aulas de educação física, interesse dos professores da disciplina pela modalidade, para incluir dentro das aulas, percebendo a importância que ganhou dentro do Instituto.

Nesta última etapa somente três equipes irão participar Primavera do Leste, Melina e Campo Novo dos Parecis, o objetivo para Primavera do Leste e o time feminino do Melina é se manter líder do torneio vencendo todos os jogos e levar o troféu para casa, já para os times de Parecis categoria masculina e feminina e categoria masculina do Melina é desenvolver colocando todo conhecimento adquirido dos treinos no campo vencendo os jogos.

O campeonato acontece neste sábado a partir das 14:00 no Estádio Municipal Ary Tomazelli.

MT Sevens 2019

Dia 23/11/2019 às 14h00

Local: Estádio Municipal Ary Tomazelli – Campo Novo do Parecis – Mato Grosso

14h00 – Parecis A x Parecis B – Masculino

14h25 – Primavera x Melina – Masculino

14h50 – Melina x Parecis – Feminino

15h30 – Parecis A x Melina – Masculino

15h55 – Primavera x Parecis B – Masculino

16h20 – Parecis x Melina – Feminino

17h00 – Parecis B x Melina – Masculino

17h25 – Primavera x Parecis A – Masculino

17h50 – Melina x Parecis – Feminino