A Federação de Rugby do Mato Grosso confirmou as datas para a edição 2019 do Mato Grosso Sevens, o circuito estadual masculino e feminino.

Serão ao todo 4 etapas ao longo do ano, sendo que os torneios do segundo semestre estão aguardando as datas do Super Sevens Feminino para serem confirmadas.

13 de abril: 1ª etapa – Primavera do Leste

18 de maio: 2ª etapa – Cuiabá

21 de setembro: 3ª etapa – Barra do Garças (a confirmar)

19 de outubro ou 23 de Novembro: 4ª etapa – Campo Novo do Parecis (a confirmar)