Resultados do fim de semana! Mas só de um torneio. No Brasil, o fim de semana do dia 14 foi marcado pela suspensão dos campeonatos de rugby, por conta da pandemia do coronavírus COVID-19. Porém, um torneio foi disputado: o Mato Grosso Sevens, que viveu em Primavera do Leste sua etapa de abertura da temporada 2020.

O torneio feminino contou com apenas dois times, com o Melina falando mais alto sobre o combinado do interior do estado (Parecis e Primavera).

Já entre os homens, o time da casa só teve o que festejar, batendo o Cuiabá no jogo decisivo. Título do Primavera!

- Continua depois da publicidade -

Mato Grosso Sevens – 1ª etapa

Dia 14/03/2020

Participantes: Cuiabá, Melina, Primavera, Parecis, Araguaia e Rondonópolis

Local: Primavera do Leste, MT

13h00 – Melina 41 x 00 Parecis-Primavera – Feminino

13h20 – Primavera 14 x 00 Araguaia – Masculino – WO

13h40 – Rondonópolis 19 x 19 Parecis – Masculino

14h00 – Melina 41 x 00 Parecis-Primavera – Feminino

14h20 – Cuiabá 14 x 00 Araguaia – Masculino – WO

14h40 – Primavera 31 x 00 Rondonópolis – Masculino

15h00 – Melina 50 x 00 Parecis-Primavera – Feminino

15h20 – Parecis 00 x 43 Cuiabá – Masculino

15h40 – Araguaia 00 x 14 Rondonópolis – Masculino – WO

16h05 – Primavera 62 x 00 Parecis – Masculino

16h30 – Cuiabá 50 x 00 Rondonópolis – Masculino

16h55 – Araguaia 00 x 14 Parecis – Masculino – WO

17h30 – Primavera 29 x 05 Cuiabá – Masculino

Classificação:

Masculino

1 Primavera – 12 pontos

2 Cuiabá – 09 pontos

3 Rondonópolis – 4 pontos

4 Parecis – 4 pontos

Feminino

1 Melina – 09 pontos

2 Parecis-Primavera – 00 pontos