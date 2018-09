Outubro será mês de rugby league de desenvolvimento na Austrália, com a inovadora Copa do Mundo de Nações Emergentes, o Mundial de Desenvolvimento que rolará entre os dias 1 e 13. A América Latina será representada pelo Latin Heat, uma seleção de atletas em sua maioria australianos de nascimento com ascendência de nacionalidades latino americanas. E o time será capitaneado pelo único brasileiro convocado: ninguém menos que Matt Gardner, ex atleta da seleção brasileira de rugby sevens, inglês de nascimento.

Filho de mãe brasileira, Matt Gardner defendeu o Brasil nos Jogos Pan-Americanos de 2015, mas seu sucesso maior foi jogando na Super League, o Campeonato Inglês de Rugby League, onde defendeu equipes importantes como Huddersfield Giants e Castleford Tigers.

Aproveitando a notícia, a Confederação Brasileira de Rugby League ainda revelou que planeja que o Brasil dispute a competição com sua própria seleção em 2022.

O torneio de 2018 terá duas competições paralelas: uma entre países e outra entre regiões/continentes. O Latin Heat enfrentará o torneio de regiões contra os combinados do Mediterrâneo, Sudeste Asiático e África.

- Continua depois da publicidade -

Rugby League Emerging Nations World Championship – Sydney 2018

Grupo A: Malta, Filipinas e Niue

Grupo B: Grécia, Hungria e Vanuatu

Grupo C: Hong Kong, Japão, Turquia, Ilhas Salomão e Polônia

Torneio de Regiões: América Latina, Mediterrâneo, Sudeste Asiático e África

O que é o Rugby League?

O Rugby League é uma modalidade do rugby que nasceu em 1895 no Norte da Inglaterra. Na época, o rugby (o Rugby Union) proibia o profissionalismo no mundo todo, mas um grupo de clubes ingleses se opôs à proibição de pagamentos a jogadores e romperam com a federação inglesa, formando uma liga independente. A fim de mudar a dinâmica do jogo e torná-lo mais aberto, a liga passou a promover mudanças nas suas regras, criando uma modalidade distinta, jogada com regras diferentes e organizada por entidades distintas do Union. O League, no entanto, se difundiu fortemente apenas no Norte da Inglaterra e na Austrália, onde é mais popular que o Union. O esporte ganhou popularidade ainda na Papua Nova Guiné (país da Oceania onde é o League e não o Union que reina) e, em menor dimensão, na Nova Zelândia e em algumas partes da França, onde segue bem abaixo do Union.

Quais as principais diferenças do League para o Union?