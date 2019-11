O Mato Grosso festejou no interior paulista! Neste fim de semana, o Melina, de Cuiabá, se sagrou campeão da 3ª etapa (a penúltima) da divisão de elite do Super Sevens, o Brasileiro Feminino, em Jundiaí. O título da etapa foi o primeiro da história do Melina em uma etapa do circuito e elevou a equipe à liderança da temporada, restando apenas uma etapa, no Rio de Janeiro, no dia 30 de novembro, para o título geral ser decidido.

O primeiro dia de batalhas no campo do Wallys foi de muita força paulista, com Band Saracens e São José sendo os únicos invictos do dia. O Band Saracens inclusive derrotou por expressivos 34 x 00 o Melina, que avançou com a segunda posição da chave.

No domingo, as quatro favoritas – São José, Band Saracens, Melina e Niterói – avançaram às semifinais. O Band segue mostrando sua força após perder o título de 2019 e derrotou o Niterói – ainda sem as Yaras que jogaram o Sul-Americano e o Circuito Mundial – por 14 x 07, assegurando mais uma final. O Melina, por sua vez, bateu o São José, em duelo crucial entre as duas forças que vem perseguindo as bandeirantinas. 17 x 07.

Na final, o Melina cresceu e rendeu muito mais do que no sábado, conquistando sua histórica vitória por 14 x 10 para ficar com a taça inédita. Anibel Mari e Adryenne marcaram os tries matogrossenses da final, com conversões decisivas de Tainá e Patrícia Bodeman.

Destaque ainda para o Curitiba, que evoluiu com o quinto lugar, ao receber de volta suas duas atletas campeãs nos EUA, Bea e Bu.

A competição de elite inteira deverá ser jogada sem as atletas que vem jogando pela seleção.

Tanto Melina como Band Saracens só dependerão de si para serem campeões gerais, com ambos precisando apenas do título da etapa final.

Super Sevens – 1ª divisão – 3ª etapa



Dias 16 e 17/11/2019

Grupo A: São José, Desterro, Niterói e Curitiba

Grupo B: Melina, Band Saracens, Delta e Charrua

Local: Listradão – Av. Luís Pereira dos Santos – Jundiaí, SP

Dia Horário Clube vs Clube Grupo/Fase 16/11/2019 11h00 São José 21 X 14 Curitiba Grupo A 16/11/2019 11h20 Desterro 05 X 12 Niterói Grupo A 16/11/2019 11h40 Melina 31 X 05 Charrua Grupo B 16/11/2019 12h00 Band Saracens 12 X 05 Delta Grupo B 16/11/2019 12h40 São José 36 X 00 Niterói Grupo A 16/11/2019 13h00 Desterro 19 X 19 Curitiba Grupo A 16/11/2019 13h20 Melina 17 X 07 Delta Grupo B 16/11/2019 13h40 Band Saracens 41 X 00 Charrua Grupo B 16/11/2019 14h20 São José 19 X 10 Desterro Grupo A 16/11/2019 14h40 Niterói 24 X 07 Curitiba Grupo A 16/11/2019 15h00 Melina 00 X 34 Band Saracens Grupo B 16/11/2019 15h20 Delta 26 X 07 Charrua Grupo B 17/11/2019 09h00 São José 10 X 00 Charrua Quartas de final 17/11/2019 09h20 Band Saracens 12 X 05 Curitiba Quartas de final 17/11/2019 09h40 Niterói 19 X 07 Delta Quartas de final 17/11/2019 10h00 Melina 21 X 05 Desterro Quartas de final 17/11/2019 10h40 Curitiba 19 X 00 Delta Semifinal 5º lugar 17/11/2019 11h00 Charrua 07 X 22 Desterro Semifinal 5º lugar 17/11/2019 11h20 Band Saracens 14 X 07 Niterói Semifinal 17/11/2019 11h40 São José 07 X 17 Melina Semifinal 17/11/2019 12h20 Delta 40 X 05 Charrua Disputa de 7º lugar 17/11/2019 12h40 Curitiba 40 X 00 Desterro Disputa de 5º lugar 17/11/2019 13h00 Niterói 05 X 19 São José Disputa de 3º lugar 17/11/2019 13h20 Melina 14 X 10 Band Saracens FINAL