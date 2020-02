A União Argentina de Rugby anunciou oficialmente os locais dos jogos dos Pumas pelo Rugby Championship de 2020.

O primeiro jogo da Argentina em casa será no dia 15 de agosto contra a África do Sul e a sede já era conhecida: San Juan. A novidade é a definição das sedes dos outros dois jogos.

A segunda partida em casa da Argentina será no dia 19 de setembro contra os All Blacks e, pela primeira vez na história, a cidade de Mendoza receberá o duelo. O palco será o estádio Malvinas Argentinas, com capacidade para 40 mil torcedores. Mendoza será a primeira cidade do interior argentino e fora da província de Buenos Aires a receber a Nova Zelândia até hoje.

Depois, no dia 26 de setembro, o jogo de encerramento da competição para os Pumas será contra os Wallabies em Buenos Aires, no estádio estádio do Vélez Sarsfield, casa dos Jaguares. Será a primeira vez em 18 anos que a Austrália jogará na capital argentina.

Nelspruit receberá Springboks e All Blacks

Por sua vez, a África do Sul confirmou as sedes de seus jogos do Rugby Championship igualmente. A partida do dia 8 de agosto, a primeira da competição para os Springboks, será contra a Argentina no Ellis Park, em Joanesburgo. Já o segundo jogo dos Boks a domicílio será contra a Austrália no dia 19 de setembro em Pretória.

Por fim, a grande surpresa será o último jogo dos campeões mundiais, no dia 26 de setembro. Os Boks receberão os All Blacks pela primeira vez na pequena cidade de Nelspruit pouco mais de 200 mil habitantes, considerada a porta de entrada do famoso Parque Nacional de Kruger. Nelspruit recebeu a Copa do Mundo da FIFA de 2010 e conta com o moderno Mbombela Stadium, com 40 mil lugares, que será o palco para o embate com os All Blacks.

O único jogo do Rugby Championship ainda sem local definido é a visita da Argentina à Austrália no dia 05 de setembro.

Calendário do Rugby Championship 2020

Dia 08/08 – Austrália x Nova Zelândia, em Melbourne

Dia 08/08 – África do Sul x Argentina, em Joanesburgo

Dia 15/08 – Nova Zelândia x Austrália, em Wellington

Dia 15/08 – Argentina x África do Sul, em San Juan

Dia 29/08 – Nova Zelândia x Argentina, em Hamilton

Dia 29/08 – Austrália x África do Sul, em Perth

Dia 05/09 – Nova Zelândia x África do Sul, em Auckland

Dia 05/09 – Austrália x Argentina, a definir

Dia 19/09 – Argentina x Nova Zelândia, em Mendoza

Dia 19/09 – África do Sul x Austrália, em Pretória

Dia 26/09 – Argentina x Austrália, em Buenos Aires

Dia 26/09 – África do Sul x Nova Zelândia, em Nelspruit