Recebemos uma das pioneiras do rugby feminino no Brasil: Márcia Müller, uma das atletas da primeira seleção formada em 2004, que hoje atua com o desenvolvimento da modalidade com o Instituto Rugby Para Todos.

Programa sempre recheado de muita #culturaderugby na Central 3.

