No último fim de semana as Yaras conquistaram pela 14ª vez o título continental e para falar sobre o feito recebemos Tixa, uma das atletas que nos representou no Uruguai e jogadora do Band Saracens. O começo na modalidade e a trajetória de altos e baixos até a seleção em uma história emocionante.

Programa sempre recheado de muita #culturaderugby na Central 3.

feed://www.central3.com.br/pro grama/mesa-oval/feed/

itunes http://www.central3.com.br/pro grama/mesa-oval/feed/

playerFM https://player.fm/series/centr al3-podcasts-mesa-oval

Pocketcast http://pca.st/czzz

deezer http://www.deezer.com/show/886 46