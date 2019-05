O podcast “Mesa Oval” chega à edição 155 com presença de Bruno Rossi, o “Brunão”, lembrado por oponentes e colegas de equipe como um jogador duro e incansável. O segunda linha contará sua trajetória dentro e fora das quatro linhas, a sua passagem pela seleção brasileira e também fará uma reflexão sobre os valores do nosso esporte e o que é capaz de acontecer no desenrolar de uma partida diante do calor do jogo.



Todas as edições da MESA OVAL ficam também disponíveis em Central3 ou então procurem pelo MESA OVAL no Spotify e no Deezer.

Feed://www.central3.com.br/programa/mesa-oval/feed/

Spotify: https://open.spotify.com/show/60OydqkOWp0GXNqXQRds5b

Itunes http://www.central3.com.br/programa/mesa-oval/feed/

PlayerFM https://player.fm/series/central3-podcasts-mesa-oval

Pocketcast http://pca.st/czzz

Deezer http://www.deezer.com/show/88646